Gastro-Szene in Tulln: Auf „Salz & Pfeffer“ folgt „WOMO“

Nach 16,5 Jahren Selbstständigkeit zieht Wolfgang Bess den Hut: Der Gastronom und Betreiber von „Salz & Pfeffer“ geht in den Ruhestand. „Ich haben fertig“, schmunzelt der 61-Jährige zum Abschied. Obwohl: Ganz so weit ist es noch nicht, bis Jahresende hat „Salz & Pfeffer“ offen.

Und dann? Schon im Frühjahr will „WOMO“ am Minoritenplatz eröffnen. Auf der Speisekarte: regionale Fusionsküche. Heißt: Klassiker aus aller Welt, zubereitet mit Produkten aus der Umgebung. „Wir wollen weite Lieferwege so gut wie möglich vermeiden“, betont Mourad Ajili. Zum Beispiel: „Beef Tacos gibt es bei uns nicht mit klassischer Avocado-, sondern mit Erbsenguacamole“, erklärt Ellwood Entlicher.

Ajili und Entlicher konnten mit ihrem „WOMO“-Konzept schon einmal überzeugen: Sie haben den von der Gemeinde organisierten „Stadt-up“-Bewerb zur Innenstadt-Belebung gewonnen. Und sie selbst sind ebenso überzeugt: „Tulln ist mehr als bereit für Fusionsküche und für kulinairsche Abwechslung!“

Die zwei haben noch Feuer im Popsch - so soll's ja sein! Wolfgang Bess

Sieht das auch der erfahrene Gastronom so? „Das wird schon funktionieren! Und vor allem haben die zwei noch Feuer im Popsch – so soll's ja sein!“, lobt Bess seine Nachfolger. Biss und Elan braucht es, um in der Branche bestehen zu können, ist sich Bess sicher. Und: „Man darf sich nicht unterkriegen lassen! Mir ist nicht einmal das Wasser bis zum Hals gestanden. Aber nicht gleich aufgeben!“

Ein weiterer Tipp für die jungen Kollegen: Erholung darf nicht zu kurz kommen. „Es ist ein anstrengender Knochenjob“, weiß Bess aus Erfahrung, „man muss sich die Freiheit behalten und auf Familie und Freizeit achten“. Und genau darauf möchte der Gastronom jetzt in der Pension den Fokus legen: „Ich habe sieben Enkerl. Ich will jetzt einfach genießen und Zeit mit meiner Familie verbringen – die haben eh manchmal darunter gelitten!“

Während sich der eine langsam verabschiedet, geht es für die anderen jetzt erst richtig los. Voraussichtlich im März/April will „WOMO“ im neu hergerichteten Lokal eröffnen. Die Vision: ein gemütliches Alltagskaffee, eine Mischung aus Bar und Restaurant. Oder anders gesagt: „Wohnzimmer-Feeling!“, bekräftigt das Duo. Und dazu: „Gutes Essen, gute Drinks!“

Foodtrailer im Schubertpark

Vorgeschmack auf die „WOMO“-Küche – das setzt sich übrigens aus den Spitznamen Woody und Momo zusammen – bekommen die Tullnerinnen und Tullner im Schubertpark. Noch bis Ende September, je nach Wetter vielleicht länger, steht dort der „WOMO“-Foodtrailer. „Wir haben sehr gutes Feedback! Die Leute freuen sich und sind schon sehr gespannt!“