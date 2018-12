Michael Muck geht nach 30 Jahren in seinen wohlverdienten Chorleiterruhestand. Zum Tag der Kirchenmusik übergab der Heiligeneicher seinen Dirigentenstab an Jakob Pollerus. Der neue Pfarrer Kazimierz Sanocki überreichte Muck als Dank eine bischöfliche Urkunde. Für ihr Engagement erhielt Sängerin und Organistin Ridi Frank den Hippolytorden in Silber. Maria Harold und Friedrich Rabl wurde für ihre langjährige Mitgliedschaft gedankt. Der Kirchenchor gestaltete eine stimmungsvolle Gospel-Messe und ernannte Muck zum „Regens Chori auf Lebenszeit“.