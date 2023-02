Eine Frage der Führung: Anonyme Kritik am Tullner Uniklinikum

Ein „negatives Führungsbild“ vom Universitätsklinikum Tulln zeichnet ein anonymes Schreiben, das im Postkasten der NÖN landete.

Gemutmaßt wird über ein „abgekartetes Spiel“

Kritisiert wird darin, dass nach dem „seeehr überraschenden (von heute auf morgen)“ Weggang von Pflegedirektorin Eva Kainz bis heute keine Ausschreibung erfolgte: „Jetzt haben wir seit über einem Jahr eine interimistische Pflegedirektorin.“ Dazu käme ein „ärztlicher Direktor, welcher in Teilzeit nur diese Funktion ausübt“. Von Stellenausschreibungen sei nichts zu sehen, lesen oder hören. Gemutmaßt wird über ein „abgekartetes Spiel“…

Primar Peter Lechner wird mit 31. Juli 2023 in Pension gehen. Foto: Universitätsklinikum Tulln

Laut Öffentlichkeitsarbeit des Uniklinikums Tulln geht hingegen alles seinen geordneten Gang: Ja, Cornelia Palmetzhofer sei aktuell interimistische Pflegedirektorin. Sie habe einen befristeten Dienstvertrag bis 31. Juli 2023 – demnach erfolge die Ausschreibung noch heuer.

Peter Lechner übt seine Funktion als ärztlicher Direktor bereits die vergangenen zehn Jahre in Teilzeit aus, da er bis 2021 auch noch das Chirurgie-Primariat inne hatte. Er wird mit 31. Juli 2023 in Pension gehen. Die Stelle sei bereits im KarriereCenter der NÖ Landesgesundheitsagentur ( noe-lga.at ) ausgeschrieben.

Intensivmedizin: Duma folgt auf Feik

Schon jetzt gibt es hingegen einen neuen Leiter der Klinischen Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin: Primar Andreas Duma folgt auf Primar Herwig Feik. Trotz seines jungen Alters blickt Duma bereits auf einen vielfältigen, lehrreichen und wissenschaftlich fundierten beruflichen Werdegang zurück.

So forschte er u.a. auf Einladung seines Mentors Peter Nagele an der Washington University in St. Louis klinisch und absolvierte anschließend das Masterprogramm „Master of Science in Clinical Investigation (MSc)“. 2019 folgte die Habilitation und Ernennung zum Assoziierten Professor, womit Duma die höchste Auszeichnung für Lehre und Wissenschaft erhielt.

„In der Leitung der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Tulln verbinden sich alle Aufgaben des Arztberufs, die mir in meiner bisherigen Laufbahn wichtig waren“, sagt Duma, nämlich ärztliche Hilfe für Patientinnen und Patienten, die Ausbildung junger Kolleginnen und Kollegen sowie Management und Forschung.

