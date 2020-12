Alle Jahre wieder startet Direktor Franz Lackner mit seinem Team vom Versicherungs- und Vermögensberatungsunternehmen OVB eine Weihnachtsaktion. 2018 waren es Christkindwünsche in den Pro-Juventute-Heimen Königstetten und Langenlebarn, die erfüllt wurden. Im Vorjahr konnten mehr als 200 Kilogramm Nass- und Trockenfutter an die Tullner Pfotenhilfe überreicht werden.

„Heuer möchten wir Familien unter die Arme greifen, die derzeit vor besonders großen finanziellen Herausforderungen stehen und für die erfüllende Weihnachten, gar nicht vorstellbar sind“, berichtet Lackner.

Aber wie erreicht man diese Familien? Menschen mit geringem Einkommen oder in finanziell schwierigen Situationen haben in Tulln die Möglichkeit, im Sozialmarkt „Soogut“ einzukaufen. Also entschied sich Lackner für diesen Weg: „Kinder aus Familien, die hier einkaufen, können ihre Weihnachtswünsche auf eine Liste schreiben und im Shop abgeben. Mein Team und ich kaufen die Geschenke, bringen diese dann am 22. Dezember in den Soogut-Markt und verteilen sie dort persönlich an die Familien.“