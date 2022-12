Stadtkapelle Tulln spielt Lennon-Klassiker neu ein

Werbung

Die Stadtkapelle Tulln, allen voran Lukas Höckner und Andreas Fleißner, hatte über Soziale Medien Bürgerinnen und Bürger der Stadtgemeinde Tulln eingeladen, bei einem gemeinschaftlichen Musikprojekt mitzusingen oder mitzuspielen – egal ob Hobby- oder Profimusiker.

Insgesamt 150 Musikerinnen und Musiker sind dem Aufruf gefolgt und haben in mehreren Etappen das Lied „Bald kummt des Christkind“ aufgenommen – nach der Melodie von „Happy Xmas (War Is Over)" von John Lennon und mit dem österreichischen Text von Adi Hirschal.

Bernhard Fleißner hatte dazu eine Fassung für Orchester und Chor geschrieben.

Das Lied steht für Hoffnung, Gemeinschaft, Miteinander und eine besinnliche Weihnachtszeit für alle.

