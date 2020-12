Die aktuelle Situation erlaubt es kaum, weit im Voraus zu planen, dennoch sind die Mitglieder des Musikverein Kirchberg am Wagram positiv gestimmt und setzen sich einige Ziele.

Aktuell stimmen die Musiker mit einem musikalischen Adventskalender auf ihrer Webseide (musikverein-kirchberg-am-wagram.at) auf die Weihnachtszeit ein. Der Musikverein Kirchberg am Wagram wünscht so allen Fans Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

„Großer Dank gebührt der Marktgemeinde Kirchbertg für das fantastische, neue Musikheim“ Obmann Andreas Spannagl

„Unseren jährlichen Ball, die ,Ballnacht am Wagram‘, würden wir uns natürlich wünschen, was vermutlich aufgrund der unsicheren Situation im kommenden April noch nicht möglich bzw. sinnvoll sein dürfte“, so Christina Bauer, Pressesprecherin des Musikvereins. Die Teilnahme an Konzert- und Marschmusikbewertung im Herbst 2021 sei aber wieder geplant.

Das MIMU Konzert, ein interaktives Mitmachkonzert für Kinder wird auf Ende Mai 2021 verschoben. Aktuell muss noch geprüft werden, in welchem Rahmen dies umsetzbar sein würde.

Die „Öffentlichen Proben“, mit denen heuer Blasmusik trotz Corona in die Ortschaften gebracht wurde, sollen 2021 (auch ohne Corona) weitergeführt werden.

Auch Kapellmeister Christian Steiner freut sich: „Unser Musikheim ist im Entstehen und der Bau geht gut voran. Der Rohbau steht bereits und das Dach wird gedeckt. Für die Eröffnung ist natürlich ein Fest geplant, jedoch ist noch nicht klar in welcher Form.“ Als Fertigstellungstermin wird jedenfalls der Herbst 2021 angepeilt.

„An dieser Stelle müssen wir ein großes Danke an die Gemeinde richten, welche uns ein so fantastisches Musikheim möglich macht und wir schätzen sehr, was hier für uns auf die Beine gestellt wird“, ergänzt Obmann Andreas Spannagl.