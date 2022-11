Großriedenthal: „Franziskus“ am Eisenhut

Es war die erste Weintaufe an der Aussichtsplattform Eisenhaut, zu der der Weinbauverein Großriedenthal-Neudegg am Sonntagnachmittag in die gleichnamige Weinriede lud. Obwohl zeitgleich die Weintaufe im benachbarten Feuersbrunn stattfand, kamen zahlreiche Besucher zum Eisenhut.

Gesegnet wurde der Gemischte Satz vom Weingut Familie Gmeiner aus Großriedenthal von Pater Edmund Tanzer. Gernot Gmeiner stellte seinen Betrieb, Weinjahr und Taufwein vor und sprach trotz schwierigerer Bedingungen heuer von einem Jahrhundertjahrgang. Rosi Gmeiner lud zu einem Quiz und führte zum Taufnamen „Franziskus“ hin.

Als Taufpaten standen die langjährigen Kunden der Familie Gmeiner Harald Miedl und Rudi Kampel zur Seite und verkündeten auch den Taufnamen. Gewidmet wurde der Wein dem verstorbenen Vater Franz Gmeiner, der den Grundstock für den Weinbaubetrieb gelegt hat. Gemeinsam mit UrsprungsBrazz und Festgästen wurde abschließend der Sonnengesang gesungen.

Im Anschluss lud der Weinbauverein zur Jungweinkost der Weinbauvereinsmitglieder. Zur Stärkung gab es gedämpfte Erdäpfel mit Butter oder Schnittlauchsoße und UrsprungsBrazz unterhielten die Gäste musikalisch. Franziska Waltner freute sich im Namen des Weinbauvereins, viele Gäste und Weinfreunde am sonnigen Eisenhut begrüßen zu dürfen.

