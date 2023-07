Weinwettbewerb Weingut Josef Fritz aus Zaußenberg ist Salon-Sieger 2023

Josef und Irene Fritz freuen sich über die Auszeichnung. Foto: ÖWMSebastian Philipp

I nsgesamt vier Wagramer Weingüter erreichten einen Stockerlplatz: Außer dem Weingut Fritz auch das Weingut Schuster in Großriedenthal, das Weingut Greil in Unterstockstall und das Weingut Trabauer in Stetteldorf .

Der Österreichische Weinwettbewerb „Salon“ ermittelte die 275 besten Weine des Landes. 28 davon sind Salon-Sieger, darunter das Weingut Josef Fritz aus Zaußenberg. In der Kategorie „Gebietstypische Weine – Wagram DAC“ konnte dieses mit dem 2021 Wagram DAC Roter Veltliner Ried Ruppersthaler Steinberg „1ÖTW Privat“ überzeugen. Im Rahmen einer feierlichen Prämierung wurde das Weingut Josef Fritz nun zusammen mit allen anderen Salon-Siegern im Palais Niederösterreich in Wien ausgezeichnet. „Herzlichen Glückwunsch dem Weingut Josef Fritz und allen anderen Salon-Winzreinnen und Winzeren“, gratulierte Chris Yorke, Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing (ÖWM). „Aus tausenden Einreichungen schaffen es nur die besten Weine in den Salon. Ausschlaggebend ist dabei einzig und allein die Qualität der Weine, die in mehrstufigen Blindverkostungen beurteilt wird“, sagte Yorke im Rahmen der Feier. Auf den Plätzen zwei und drei der Kategorie „Gebietstypische Weine – Wagram DAC“ landeten das Weingut Schuster aus Großriedenthal mit seinem Grünen Veltliner Ried Großriedenthaler Eisenhut "Reserve" und das Weingut Greil in Unterstockstall mit dem Grünen Veltliner Ried Mitterstockstaller Schlossberg "Grande Reserve". Auch das Weingut Trabauer in Stetteldorf am Wagram konnte mit seinem 2022 Niederösterreich Riesling einen dritten Platz verbuchen. Insgesamt wurden heuer 275 Weine in den Salon aufgenommen: 146 aus Niederösterreich, 81 aus dem Burgenland, 37 aus der Steiermark, 6 aus Wien und 5 aus dem Bergland. Die 28 besten der einzelnen Kategorien sind Salon-Sieger 2023. Österreichs beste DAC-Weine Seit 2022 werden die Weine nicht mehr nach Rebsorten gruppiert und verkostet, sondern nach ihrer Herkunft. Die Kategorie „Gebietstypische Weine“ umfasst beispielsweise die DAC-Weine aus allen Gebieten, vom Weinviertel bis in die Südsteiermark. In dieser Kategorie ist neben den klassischen Verkostungskriterien ausschlaggebend, wie gut ein Wein den typischen Geschmack seines Weinbaugebiets transportiert. Alle Weine und Informationen unter www.salonwein.at.