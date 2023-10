Jugendverein Exit: Mädchentage in Tulln

Die Mitarbeiter des Vereins „Exit“ - Jugendarbeit im Bezirk Tulln - veranstalteten anlässlich des Welt-Mädchentags ein „Mädchenprojekt“. Dazu gab es in den Räumlichkeiten der Jugendberatungsstelle einen zweistündigen Workshop zu verschiedenen Themen. Das Angebot richtete sich an die zweiten, dritten und vierten Klassen der Tullner Mittelschulen und wurde von 213 Mädchen in Anspruch genommen.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag darin, Mädchen zu stärken und in ihrer Selbstachtung und Selbstbestimmung zu fördern. Das Erkennen und Wertschätzen ihrer Einzigartigkeit und ihrer Potentiale stand im Mittelpunkt. Ebenso zentrales Anliegen war es, die Mädchen zu ermutigen, ihre eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, auf ihr „Bauchgefühl“ zu hören und den Mut aufzubringen, für sich selbst einzustehen.

Ein weiteres Ziel des Projekts war es, den Mädchen praktische Inputs mitzugeben, wie sie im Sinne der Selbstbehauptung in Alltagssituationen reagieren können. Ebenso reflektierten die Mädchen gemeinsam mit den Sozialarbeitern über die Rolle der Frau und diskutierten über Vorurteile und gängige Geschlechterklischees. Besonders ihre persönlichen Erfahrungen und Empfindungen standen dabei im Fokus.

Im Rahmen der Veranstaltung konnten die Mädchen auch die Angebote der Tullner Jugendarbeit und die Mitarbeiter besser kennenlernen, und somit auch die Hemmschwelle senken, bei Fragen und Problemen Kontakt mit den Sozialarbeitern aufzunehmen. Mehr Infos zum Verein Exit und Kontaktmöglichkeiten gibt es unter exit.jugend-tulln.at.