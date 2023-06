Fairness auf dem Teller: Workshops an der Tullner HAK

Gemeinsam mit Monika Schneider von Südwind erkundeten die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, 25.05. 2023, die Frage „Was isst die Welt?“. Die Schülerinnen und Schüler lernten auf vielfältige Art und Weise über die Themen Welternährung und Grundnahrungsmitteln. Mit vielen verschiedenen Getreidesorten zum Riechen und Anfassen und dem großen Welttuch hatte man die Gelegenheit Grundnahrungsmittel von Nah und Fern kennenzulernen und konnte sein geografisches Vorwissen mit vielen neuen Eindrücken erweitern. Auch das Thema Lebensmittelverschwendung wurde diskutiert, ist doch am 26.05. Tag der Lebensmittelrettung. Weltweit werden 40% aller Lebensmittel nicht gegessen.

Die Teilnehmenden beschäftigten sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und überlegten auch, was jeder und jede selbst tun kann, um nachhaltiger zu leben. Die Teilnehmenden der Workshops kamen gemeinsam zu dem Schluss: Sie wollen Fairness auf dem Teller! Regionale, saisonale, biologische und faire – oder sogar selbst angebaute Lebensmittel – schmecken am besten!

Wenn Verständnis dafür geschaffen wird, dass für ökologisch und sozial fair produzierte Produkte ein fairer Preis bezahlt werden muss, dann nützt das nicht nur den Produzierenden im Globalen Süden, also beispielsweise in den Anbauländern von Bananen, Kakao und Kaffee, sondern auch den lokalen Bäuerinnen und Bauern in Niederösterreich.