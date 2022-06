Muckendorf & Königstetten: Wirbel um Pläne für Müll-Zukunft

Werbung

In Muckendorf-Wipfing gehen die Wogen hoch: Michael Hacaturoglu (FPÖ) und Johanna Nagl setzen sich gegen die Schließung des bestehenden örtlichen Altstoffsammelzentrums ein. Bürgermeister Hermann Grüssinger (WMW) ist zuversichtlich, dass eine „ökologisch und ökonomisch gute Entscheidung“ getroffen wird.

FPÖ und Liste Nagl kritisieren Ortschef Grüssinger

Mit Absdorf, Pixendorf, Sieghartskirchen, Wienerwald und Wagram bestehen bereits mehrere Wertstoffsammelzentren (WSZ). Jetzt plant der Gemeindeverband für Abfallbeseitigung (GVA) in der Region Tulln, ein „WSZ Tullnerfeld Ost“ zu realisieren.

Dazu haben sich die vier Gemeinden Zeiselmauer-Wolfpassing, Muckendorf-Wipfing, Königstetten und Tulbing zusammengeschlossen. Zurzeit wird ein vernünftiger Standort gesucht. Im Gespräch sind verschiedene Bauplätze bei Königstetten, die NÖN berichtete:

Wertstoffsammelzentrum Streit um Müll-Standort in Muckendorf-Wipfing

Aufgrund dieses Plans soll das örtliche Altstoffsammelzentrum in Muckendorf-Wipfing aufgelassen werden. FPÖ und Liste Nagl kritisieren die Vorgangsweise von Bürgermeister Hermann Grüssinger. „Durch die Schließung des örtlichen Altstoffzentrums wird gerade den älteren und nicht mobilen Gemeindebürgern die Müllentsorgung erschwert“, sagt FP-Gemeinderat Michael Hacaturoglu.

Mit den Bürgern sei man bei dieser Thematik nicht ganz ehrlich. Auf der einen Seite werde die Schließung des Sammelzentrums bedauert, aber als unumgänglich dargestellt. Auf der anderen Seite wolle man nicht über Anträge der Opposition diskutieren und erkenne die Dringlichkeit im Gemeinderat nicht an.

GVA entscheidet über Abfallentsorgung

Hermann Grüssinger entgegnet: „Im Bezirk Tulln ist der GVA in Sachen „Wertstoffsammelzentren“ federführend. Diese Zentren entsprechen den neuesten ökologischen und rechtlichen Erfordernissen und sie verbessern die Kostensituation, sodass die Abgaben für die Müllentsorgung im Rahmen gehalten werden. Weiters zeigt sich, dass es ebenfalls zu einer Verbesserung der Trennung der Fraktionen kommt.“

Der GVA, dem alle Gemeinden des Bezirkes angehören, sei dazu bestimmt, die Müllentsorgung im Rahmen der gesetzlichen und ökologischen Rahmenbedingungen zu bewerkstelligen.

„Somit ist der GVA eine eigene Körperschaft, die alle Rechte und Pflichten in diesem Bereich hat. Auch ist der Verband somit rechtlich gesehen ,Herr‘ über die Gemeindesammelzentren. Nicht die Gemeinde, sondern der Verband kann somit ein Gemeindesammelzentrum oder Wertstoffsammelzentrum betreiben oder auch nicht“, erklärt der Gemeindechef weiter. Also seien die Vorwürfe an die falsche Stelle adressiert.

Ins gleiche Horn wie Hacaturoglu stößt FPÖ-Bezirksobmann Andreas Bors: „Es wäre irrsinnig, wenn die Bürger ihren Müll quer durch die Gemeinden transportieren müssten. Gerade den selbst ernannten Klimaschützern von ÖVP und Grünen müsste es doch ein Anliegen sein, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.“

Dazu sagte Heidrun Sdorra (Grüne) in der letzten Gemeinderatssitzung: „Müllvermeidung wäre das Gebot der Stunde.“ Alexander Homola ergänzte: „Nicht nur der Müll, sondern auch die Auflagen wachsen. Ein gemeindeübergreifendes Müllsammelzentrum wäre nachhaltig.“

Schärfste Kritikerin des Projekts war von Beginn an Johanna Nagl (Liste Nagl für Lebensraum, Natur und Tierschutz). Sie sammelt seit einiger Zeit unter dem Titel „Wir fordern den Erhalt unseres Wertstoffsammelzentrums in Muckendorf“ Unterschriften gegen den interkommunalen Neubau.

„Wir sind gegen eine weitere Zersiedelung und daher auch gegen einen Neubau im besten Ackerland“, sagt Nagl, „warum sollen wir bei der Teuerung auch noch unseren Müll spazieren führen?“ Sie habe mehr als 100 Unterschriften gesammelt, die Aktion läuft.

Da gesetzliche Vorgaben immer strenger und umfangreicher und die zu trennenden Müllarten immer mehr wurden, hatte der GVA im Jahre 2016 einstimmig beschlossen, Wertstoffzentren zu errichten und diese selbst ohne Gemeindepersonal zu betreiben. Diese sollen für mehrere Gemeinden mit in Summe ca. 10.000 Einwohner möglichst zentral liegen und leicht erreichbar sein.

„Für unseren Bereich gibt es noch keinen Platz, der den Ansprüchen in allen Bereichen gerecht wird“, führt Grüssinger aus. Man werde sehen, was die weitere Diskussion bringt und ob eine für alle Beteiligten akzeptable Stelle gefunden werden könne. Muckendorfs Bürgermeister ist überzeugt, dass der Vorstand des GVA – je Gemeinde ein Vertreter – eine gerechte, zukunftsweisende und vor allem ökologisch und ökonomisch gute Entscheidung treffen wird.

Mehr Müll führt zu Platznot in Sammelzentren

Kooperationen von Gemeinden zeigen sich in vielen Bereichen bereits als effizient und kostensparend. In den meisten Gemeindesammelzentren besteht Platznot (so auch in Muckendorf und Königstetten) oder es sind Erweiterungen bzw. Modernisierungen notwendig. Grüssinger: „Mehrfahrten werden kaum entstehen, die Entsorgung kann Großteils bei Alltagsfahrten erledigt werden, da die Öffnungszeiten sehr großzügig ausgelegt sind.“

Die FPÖ spricht trotz allem von „Drüberfahrpolitik des Bürgermeisters“. Mit ihrer Petition ,Nein zur Schließung des Altstoffsammelzentrums!‘ stelle sie sich an die Seite der Gemeindebevölkerung.

Grüssinger entgegnet: „Unberechtigte Vorwürfe, dass ich als Bürgermeister im Alleingang das Gemeindesammelzentrum in Muckendorf-Wipfing schließen möchte, zeigen, dass einige Personen bisher offensichtlich nicht über die jeweiligen Kompetenzen in diesem Bereich informiert waren. Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden und werden auch weiterhin durch falsche Informationen verunsichert.“

Es ist leider kompliziert

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.