Streit um Müll-Standort in Muckendorf-Wipfing

Heiß her ging es bei der letzten Gemeinderatssitzung. Dies zeigte sich schon zu Beginn, als Johanna Nagl den Dringlichkeitsantrag auf Aufnahme einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie in der Gemeinde stellte, da in Bälde eine Wohnung frei wird.

Allerdings wurde dieser Antrag nicht auf die Tagesordnung genommen (8 dagegen, 1 enthalten, 7 dafür). Später erklärte Barbara Vacha (WMW), man habe eine andere Wohnung für Flüchtlinge in Aussicht.

Nordwestlich von Königstetten soll ein Müllsammelzentrum entstehen. „Eine Verortung an der Tullner Straße wird wegen der guten Erreichbarkeit präferiert“, sagt Königstettens Bürgermeister Roland Nagl. Foto: NOEN

Für weitere Diskussionen sorgte das Thema „Gemeinsames Wertstoffsammelzentrum“. Bürgermeister Hermann Grüssinger (WMW) erläuterte hierzu: „2017 wurde schon über ein zentrales - für etwa 10.000 Einwohner gedachtes - Wertstoffsammelzentrum positiv abgestimmt.“

Somit hatte die Gemeinde einen Grundsatzbeschluss. Dieses soll täglich von 6 bis 22 Uhr für all jene mit einer Karte (Zugangsberechtigung) geöffnet haben. „Solche Müllsammelzentren funktionieren in anderen Gemeinden bereits sehr gut“, ergänzt Vizebürgermeister Harald Germann (WMW). „Jetzt geht es nur mehr um den Standort“, so Grüssinger.

Gemeinsam mit Königstetten und Tulbing

Das Sammelzentrum soll in Königstetten auf einem Feld, das im Besitz der Gemeinde Tulbing ist, entstehen. Johanna Nagl kritisiert die Bodenversiegelung: „Hier wird bestes Ackerland verbraucht. Ich bitte, von diesem Projekt abzusehen.“ Auch das Land NÖ sieht diesen Standort kritisch, da „die zusammenhängende landschaftliche Flur zu erhalten und nicht durch eingestreute landwirtschaftsfremde Nutzung zu zersiedeln ist. Der Standort liegt auf einer hochwertigen Fläche ohne Anschluss an eine landwirtschaftsfremde Nutzung. Eine Suche nach Alternativstandorten ist daher dringend geboten!“

Auch Michael Hacaturoglu (FPÖ) stellt sich gegen dieses Projekt: „Ältere Bürger können derzeit ihren Müll zu Fuß entsorgen, dies wäre dann nicht mehr möglich.“ Alexander Homola (WMW) entgegnet: „Die Gemeinde wird nicht mobile Personen unterstützen, indem die Mitarbeiter den Sperrmüll persönlich von ihnen abholen.“

Grüssinger ergänzt: „Es ist eine Frage der Intelligenz, dass man die Müllentsorgung gleich miterledigt, wenn man z. B. nach Tulln einkaufen fährt.“ Für das Wertstoffsammelzentrum stimmten WMW und SPÖ, dagegen waren FPÖ und Nagl.

Amtsleiter Johann Holzmann erläuterte die wichtigsten Punkte beim Rechnungsabschluss 2021 (siehe ganz unten).

Bei den Investitionen schlugen sich folgende Projekte zu Buche: Straßenbau (276.800 €), Sport- und Freizeitanlage (269.000 €), Grundverkehr (113.000 €), Wasserversorgung (11.000 €), Kanalbau (6.000 €) und Güterwege (4.000 €). Die Schulden verringerten sich im Vorjahr um 366.000 Euro, somit hat die Gemeinde ein Nettovermögen (per 31.12.2021) von 21.611.000 Euro.

