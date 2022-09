Atzenbrugger Studentin erfolgreich mit TikTok-Konzept

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Präsidentin Alexandra Vetrovsky-Brychta kürte gemeinsam mit der FH St. Pölten den „Rookie of the Year“– in diesem Jahr fungierte IKEA als Auftraggeber für ein TikTok Content-Konzept.

Gewonnen hat unter anderem Agnes Haferl, eine Studentin aus Atzenbrugg. Bei der Verleihung des jährlich vergebenen „Rookie of the Year“ in Kooperation mit der FH St. Pölten konnten zukünftige Marketing-Profis ihr Können beweisen. Dieses Jahr waren die Studierenden gefragt, für den Auftraggeber Ikea Österreich Konzepte für die Content-Strategie auf TikTok zu entwickeln. John Oakley von Ikea Österreich zeigte sich von den eingereichten Arbeiten begeistert. Am Ende konnte ein Dreiergespann, in welchem die Atzenbruggerin teilnahm, gewinnen. „Wir haben viel Zeit und Aufwand in das Konzept einbracht. Das ist sicherlich der Höhepunkt in meiner noch jungen Karriere, den Award eines prominenten Branchenverbands zu gewinnen.“, freut sich Agnes Haferl.

