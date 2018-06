Im Green-Art-Zeitraum, der noch bis 30. September dauert, werden insgesamt 30.000 zusätzliche Gäste in der Innenstadt erwartet. Sie werden dort essen, übernachten und einkaufen und sollen dadurch 1,5 Millionen Euro an Wertschöpfung in Tulln generieren – so lauten zumindest die Prognosen des Landes Niederösterreich.

Um dieses Ziel zu erreichen bzw. um Green Art für die ansässigen Betriebe so „ertragreich“ wie möglich zu machen, setzt die Stadtgemeinde Tulln zusätzliche Aktionen für die heimische Wirtschaft. Das Unternehmensservice der Stadtgemeinde lädt deshalb die Tullner Wirtschaftsbetriebe dazu ein, sich am Wettbewerb um die kreativste Green Art-Auslage zu beteiligen. Eine Jury wird die Auslagen aller zum Wettbewerb angemeldeten Betriebe ab Montag, 9. Juli, anhand verschiedener Bewertungskriterien wie Kreativität, Green Art-Bezug, innovative Produktpräsentation und dergleichen beurteilen.

Die Plätze eins bis drei werden mittels Presseaussendung sowie auf den Tullner Social Media-Kanälen präsentiert.

Der Anmeldeschluss für den Wettbewerb ist am Montag, 2. Juli: greenart2018@tulln.gv.at