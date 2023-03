Junge Floristinnen matchten sich in Tulln

13 Teilnehmerinnen fieberten am Freitagabend in Tulln beim Landeswettbewerb der niederösterreichischen Floristenlehrlinge der Jurybewertung entgegen. Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ mussten sie bei Türschmuck, Gefäßbepflanzung, Strauß, Brautstrauß und Trauerarbeit ihr Können unter Beweis stellen.

Jeweils eine Trophäe ging an den Lehrling und die zweite an den Lehrbetrieb. Foto: Christa Wallak

Thomas Kaltenböck, NÖ-Innungsmeister der Gärtner und Floristen, übergab die Trophäen: Der erste Platz ging an Anna Sederl (Lehrbetrieb Schick Blumenbinder, Wiener Neustadt). Sie wurde auch für den besten Strauß und die beste Gefäßbepflanzung ausgezeichnet. Zweite im Ranking wurde Claudia Steinbeck (Lehrbetrieb Gärtnerei Bonigl, St. Pölten) und die Drittplatzierte war Annika Priesching (Nentwich Gartenbau GmbH, Weißenkirchen an der Perschling). Alle drei werden Niederösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen im Juni in Feldkirch (Vorarlberg) vertreten.

Annika Priesching (3. v. l.) erreichte Platz drei. Foto: Christa Wallak

Unter den ersten Gratulanten waren Tullns Vizebürgermeister Harald Schinnerl und der Landtagsabgeordnete Christoph Kaufmann. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer der Messe Tulln, meinte: „Die Messe 'pool + garden' ist die passende Plattform für diese großartigen Werkstücke, die hier von ca. 40.000 Besuchern bewundert werden können.“ Auch Gerda Schilcher, AKNÖ-Vizepräsidenten zeigte sich von den „Stars des Abends“ sehr beeindruckt: „Eure Werkstücke sind ein Augenschmaus und ein olfaktorischer Genuss.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.