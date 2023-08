Langenlebarn: Kostümiert im Sautrog

Seit dem Beginn des Sautrogrennens vor acht Jahren, soll es nicht nur ein ernstes Rennen sein. Man will den Zuschauerinnen und Zuschauern möglichst viel Unterhaltung bieten. So ist man auf Idee gekommen auch diejenigen mit den besten Kostümen auszuzeichnen.

Auch dieses Jahr wird derjenige mit dem besten Kostüm und besten Auftritt mit 300 Euro Rosenarcadegutschein ausgezeichnet, auch der zweit und drittplatzierte wird belohnt. Was die Kostüme betrifft, so soll der Kreativität keine Grenze gesetzt sein. „Wir hatten in den letzten Jahren schon so viel dabei. Von Comicfiguren, die wirklich sehr aufwenig waren, bis hin zu Tieren, Ninjas, Babys und Märchenfeen haben wir schon alles gesehen. Ähnliches erhoffe ich mir auch dieses Jahr“, erklärt Dorferneuerungsobmann Wolfgang Mayrhofer.

Auch wichtig sei ihm zu betonen, dass der Kostümwettbewerb gleichrangig mit dem Rennen ist. So gibt es Teilnehmer, die nur wegen ihrem Kostüm teilnehmen und das Rennen eher zum Spaß fahren. Andersrum ist es natürlich auch möglich.