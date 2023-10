Silbermedaille für Möbeltischler

Die 44 österreichischen Jung-Fachkräfte haben sich in 38 Berufen der Konkurrenz gestellt und ihr Können bestmöglich präsentiert. Das Team Austria brillierte mit insgesamt 7 Gold-, 6 Silber- und 5 Bronzemedaillen sowie 9 Medallions for Excellence.

Unter den Stockerlplätzen war auch der österreichische Möbeltischler Jürgen Perhofer, der sich durch sein exzellent ausgeführtes Möbelstück den zweiten Platz erkämpfte. Es galt, innerhalb von insgesamt 18 Arbeitsstunden ein Nachtkästchen aus Holz mit Furniereinlegearbeiten, einer Tür und einer Lade zu fertigen. Perhofer wurde von Leo Moser aus der gleichnamigen Holzwerkstatt in Michelhausen in dessen Funktion als Experte des österreichischen Möbeltischler-Kandidaten vorab trainiert, gecoacht und während des Wettbewerbs vor Ort betreut. „Es macht Freude wenn man sieht, wie sich junge Menschen reinsteigern können und dann auch die Leistung abrufen, denn die Konkurrenz schläft natürlich nicht“, so der Coach Leo Moser. Auch der Kandidat selbst Jürgen Perhofer ist froh über seinen Erfolg: „Es ist natürlich ein wahnsinniges Gefühl, wenn man sich ein halbes Jahr Zeit nimmt und dann so einen Erfolg hat.“

Im Vorfeld fanden einige Training statt, um in Polen den internationalen Fachkollegen bestmöglich die Stirn bieten zu können. Unter anderem trafen sich dafür Jürgen Perhofer, österreichischer Möbeltischlerkandidat und Johannes Sommer, österreichischer Bautischlerkandidat mit dessen Experten, Wolfgang Fank, in der Holzwerkstatt Moser in Michelhausen für eine intensive Trainingseinheit bei Leo Moser.

Wie beim Wettbewerb selbst hatten die beiden Tischler dabei die Aufgabe, innerhalb einer vorgegebenen Zeit ein Stück nach Plan zu fertigen. Dabei ist handwerkliches Geschick (Herstellung von traditionellen Verbindungen, Zinkenschneiden, Furniereinlegearbeiten …) Voraussetzung, denn bei den Austrian Skills, Wettbewerbe bei denen man sich für die Euro Skills oder World Skills qualifizieren kann, sind die beiden Kandidaten vor knapp einem Jahr als die besten Tischler Österreichs hervorgegangen. Aber vor allem geht es auch um mentale Stärke, denn der knapp bemessene Zeitrahmen beim Wettbewerb kann schon einiges an Nervenkraft abverlangen. Schließlich zählt nach Ablauf der Zeit nur das abgelieferte Möbelstück als Resultat.

Obwohl Jürgen Perhofer noch einmal antreten könnte, will er anderen die Chance nicht nehmen selbst bei so einem Wettbewerb mitzumachen. Daher verzichtet er auf eine erneute Teilnahme.