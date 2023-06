St. Andrä-Wörderner Tage des Sports

Sieben Vereine haben verschiedene sportliche Herausforderungen angeboten, bei denen jeweils sieben Teams angetreten sind. Die Teilnehmer durften sich in Schießen, Glückskegeln, Kanufahren, Hockey bis hin zu Dart, Fußball und beim „Juxbewerb“, Bierkrügel schlittern lassen, bewähren. Hadersfeld war, organisiert durch die Dorferneuerung Hadersfeld (DEH), sowohl bei dem Bewerb „Glückskegeln“ am Hadersfelder Spielplatz als auch mit einem Team vertreten. Der Auftritt der Hadersfelder Schützen Freitag abends, sowie der Glückskegler und Kanuten am Samstag, wo die Teams jeweils den ersten Platz errungen haben, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Hadersfeld schlussendlich den sehr guten dritten Rang erreicht hat.

Großartig ist es, dass die verschiedenen Teams auch in andere Gemeindegebiete kommen und diese einmal kennenlernen, vom Spielplatz in Hadersfeld, dem Badestrand in Greifenstein, bis hin zum Hockeyplatz in Altenberg, wo man in einem der Räume unzählige Pokale, die erworben wurden, bewundern kann. Der Sportplatz in St. Andrä Wördern dient den restlichen Bewerben als Austragungsort, sowie für die Siegerehrung, die durch Bürgermeister Maximilian Titz und dem geschäftsführenden Gemeinderat Alfred Stachelberger durchgeführt wurde. Einen herzlichen Dank an alle, die zu einem guten Gelingen beigetragen haben, so Obmann Gerald Schabl und Schriftführerin Michaela Fucac. Da die Hadersfelder nach starkem Beginn, mit drei Siegen bei den Einzelbewerben, stark nachließen, konnte der Sportverein St. Andrä-Wördern den Sieg und damit den Wanderpokal, den zuletzt drei Jahre lang der Freizeitverein errang, für ein Jahr besitzen. Sie überließen dieses Mal den anderen Vereinen den Vortritt und belegten Platz vier. Die Hagenthaler Sportschützen errangen den zweiten Platz.