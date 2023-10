KastlGreissler wieder eröffnet: „Gutes aus deiner Umgebung“

Im Sommer fiel gemeinsam mit KastlGreissler Gründer und Geschäftsführer Christoph Mayer die Entscheidung, die Standorte im Tullnerfeld in die Hände von Andreas Labner zu legen. Denn zusätzlich zu ihrer primären Versorgungsaufgabe werden die Standorte Tulbing und ab 10. November Baumgarten auch der Weiterentwicklung des KastlGreissler-Konzepts dienen.

Die beiden Selbstbedienungsshops wurden umfassend saniert und präsentieren sich in neuem Glanz. Die Wiedereröffnung des nun holzverkleideten KastlGreissler-Selbstbedienungsshops in Tulbing fand vergangenen Freitag unter Beteiligung der Blasmusik Tulbing und der FF Tulbing sowie regionaler Lieferanten inklusive verschiedenster Kostproben statt.

Neu ist auch, dass die Standorte Tulbing und Baumgarten erstmals direkt von einem Teammitglied der KastlGreissler Mutter-GmbH betrieben werden. Aus zwei einfachen, aber guten Gründen hat sich der KastlGreissler insbesondere im Osten Österreichs (Niederösterreich und Burgenland) etabliert: Zum einen ist es das überwiegend regionale Angebot mit mindestens 50 % der Produkte aus einem Umkreis von maximal 40 Kilometern (siehe Infobox), das die Menschen überzeugt. Zum anderen wird das Komplettsortiment geschätzt, das neben frischen, heimischen Lebensmitteln auch unterschiedlichste Dinge des täglichen Bedarfs wie zum Beispiel Hygiene-, Wasch- und Reinigungsmittel abdeckt. Durch diese Kombination sichert der KastlGreissler die tägliche Nahversorgung auf 13 m² in immer mehr Orten und damit eine der wichtigsten Säulen einer funktionierenden und attraktiven Gemeinde. Auch Tulbings Bürgermeisterin Anna Haider freut sich sehr über die Wiedereröffnung des KastlGreisslers neben der Volksschule. „Hier werden auch die Tulbinger 10er akzeptiert“, informiert sie. Bei der Eröffnungsfeier wurde auch an die Mundpropaganda appelliert, denn der KastlGreissler kann nur funktionieren, wenn hier regelmäßig eingekauft wird.

Vom Zahlenmensch zum Revoluzzer & Regiotarier: Seit rund einem Jahr ist Andreas Labner beim KastlGreissler für den Bereich Controlling & Finance verantwortlich. In der täglichen Betreuung des Shops wird er weiterhin von Denise Neiber, die der Bevölkerung bereits als Ansprechpartnerin vor Ort bekannt ist, unterstützt. Im Geschäft finden sich Feedback-Blöcke. Hier können Kunden ihre Wünsche äußern, auf die die Betreiber eingehen.

„Gutes aus deiner Umgebung“ ist beim KastlGreissler kein leeres Marketingversprechen, sondern vollste Überzeugung. So wird auch Andreas Labner in den beiden Tullnerfelder Kastln mehr als die Hälfte der angebotenen Produkte von regionalen Produzenten beziehen. Regiotarier, die – wann immer möglich – zu Erzeugnissen greifen, die in direkter Umgebung zum Einkaufsort hergestellt werden, zu unterstützen, ist ein vorrangiges Ziel vom KastlGreissler. Schließlich ist jede einzelne Kaufentscheidung, die zugunsten von Regionalität getroffen wird, ein Statement für kürzere Transportwege, für direkte Unterstützung lokaler Landwirtschaft und Kleinunternehmen, für den Erhalt der regionalen Vielfalt und für die Stärkung der regionalen Wertschöpfung. Ermöglicht wird diese Form der Nahversorgung durch die dezentrale Organisation des Einkaufs und die damit einhergehende flexible Gestaltung der Abnahmemengen, was Kooperationen mit kleinstrukturierten Erzeugerbetrieben und Manufakturen ermöglicht – mit dem Ergebnis, dass sich jeder KastlGreissler durch ein einzigartiges regionales Sortiment auszeichnet. „Regiotarismus hat darüber hinaus den schönen Nebeneffekt, dass er Fleischgenießer, Vegetarier, Veganer und Flexitarier vereint, da wir wirklich für jeden Geschmack ein regionales Angebot zu bieten haben“, freut sich Andreas Labner.