Jausenplatzl bereichert Biosphärenpark

Das Netzwerk der Biosphärenpark Wienerwald-Partnerbetriebe wächst stetig. Mit dem Haselhof zeigt ein weiterer Betrieb, wie nachhaltiges Handeln in der Lebensregion UNESCO-Biosphärenpark Wienerwald funktionieren kann.

Der Haselhof am Tulbingerkogel betreibt nicht nur das BIO-zertifizierte Jausenplatzl, das am Wochenende hungrige Wandersleute mit hausgemachten Schmankerln versorgt, sondern auch einen Hofladen, in dem man Produkte aus der eigenen Landwirtschaft - wie Fruchtaufstriche, Kräutertees, Dicksäfte, Liköre und Essenzen, Honig und Propolis, saisonales Gemüse und Eier von Hühnern alter Rassen - mit nach Hause nehmen kann. Außerdem gibt es am Haselhof ein vielfältiges, integratives Freizeitangebot, geführt von einem Team ausgebildeter Pädagoginnen und Pädagogen, das auch schon den Kleinsten die Wunder und Schönheit der Natur spielerisch näherbringt.

„Die Kriterien für Biosphärenpark Wienerwald-Partnerbetriebe basieren auf einem Maßnahmenkatalog, der gemeinsam mit den Betrieben aus der Region in mehreren Workshops entwickelt wurde. Diese Maßnahmen orientieren sich an den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Die Familie Seebacher setzt mit ihrem breitgefächerten Angebot viele Maßnahmen, die zum Erreichen dieser Ziele beitragen“, freut sich Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß.

„Das BIO Jausenplatzl ist nicht nur ein gemütlicher Einkehrort nach dem Wochenendspaziergang, sondern auch ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit. Wir hoffen, dass diese Art des Wirtschaftens weitere Nachahmende findet und noch mehr Betriebe im Wienerwald auf nachhaltige Wirtschaftsweise umsteigen“, betont Tulbings Bürgermeisterin Anna Haider.

„Wir möchten eine Begegnungswelt schaffen, in welcher sich Menschen, Tiere und Pflanzen auf respektvolle, empathische Weise begegnen; Raum und Zeit bieten, um verloren gegangenes Sehen, Hören und Fühlen wiederzufinden und im BIO Jausenplatzl auch zu schmecken. Mit Mehlspeisen nach alten Rezepten, Hausmannskost in BIO-Qualität und Wildkräutern, die sich wie selbstverständlich in den Speisen einfinden“, erklärt Betreiberin Ingrid Seebacher die Betriebsphilosophie des Haselhofs.

