Absdorf auf dem Weg zur Hummelhauptstadt

Das Bienensterben wird schon länger thematisiert, aber auch Hummeln sind zunehmend bedroht. Das Angebot an Nahrung und Lebensräumen geht stetig zurück. Mit nektarreichen Pflanzen, die vom Frühjahr bis spät in den Herbst - also während ihren ganzen Flugzeit - blühen, kann man den Hummeln helfen.

Die Marktgemeinde Absdorf hat heuer das Projekt "Absdorf wird Hummelhauptstadt" gestartet, das von LEADER gefördert wird. (Anm.: LEADER ist ein Programm der Europäischen Union, mit dem innovative Aktionen im ländlichen Raum unterstützt werden.)

Bürgermeister Franz Dam berichtet: "Beinahe 1.500 Wildblumen wurden auf verschiedenen Grünflächen innerhalb unseres Gemeindegebietes gepflanzt. Die Standort- und Pflanzenauswahl erfolgte in Kooperation mit Paula Polak, einer anerkannten Expertin in diesem Bereich. Die Blumen werden in einer spezialisierten Gärtnerei gezüchtet und gezielt für die künftigen Herausforderungen des Klimawandels ausgewählt."

Eine Informationsveranstaltung informierte die Bewohnerinnen und Bewohner über die Bedeutung dieser Blühflächen und es konnten dort preisermäßigt ausgewählte Pflanzenkombinationen für Privatgärten erworben werden.

"Wir werden auch in den nächsten Jahren diese Flächen kontinuierlich ausbauen, um dem Titel 'Hummelhauptstadt' gerecht zu bleiben", kündigt Dam an. Informationstafeln sollen auch viele private Gartenbesitzer zum Nachmachen animieren, um Bienen, Hummeln und Schmetterlinge ausreichend mit lebensnotwendiger Nahrung zu versorgen.