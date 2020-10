Am Dienstagabend waren die Feuerwehren Wilfersdorf und Ollern, zwei Rettungsteams, ein Notarzt, Polizei und der Gasnotdienst in der Ziegelofengasse in Wilfersdorf wegen Gasaustritt im Einsatz.

Die FF Wilfersdorf rüstete schon während der Anfahrt einen Atemschutztrupp aus.

Am Einsatzort trafen die Kameraden auf zwei verwirrte Personen, die von der Rettung im Garten betreut wurden und mitteilten, eine weitere Person befinde sich noch im Obergeschoß.

Beim erstmaligen Betreten des Hauses schlug sofort der CO-Warner des Rettungsdienstes an und zwang die Einsatzkräfte, das Haus wieder zu verlassen, da akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid bestand.

FF-Einsatzleiter Daniel Neumeister alarmierte die Feuerwehr Ollern und den Gasnotdienst. Zeitgleich drang der Atemschutztrupp über das Stiegenhaus zum Verletzten vor, konnte diesen erstversorgen und durch Kippen aller Fenster frische Luft einströmen lassen. Beim Gaskasten wurde sofort der Haupthahn abgedreht.

Nach Eintreffen der Feuerwehr Ollern konnte mit dem Druckbelüfter die Luftzufuhr erhöht werden. Sobald das Gasmessgerät der Feuerwehr Ollern einen Normalwert anzeigte und somit ein sicherer Zutritt gewährleistet war, konnte die Rettung den Verletzten versorgen und ihn gemeinsam mit dem Atemschutztrupp ins Freie bringen.

Ein zweiter Atemschutztrupp der Feuerwehr Ollern begab sich auch in das Gebäude, um den Atemschutztrupp Wilfersdorf zu unterstützen.

Nachdem keine Kohlenmonoxid-Belastung mehr festgestellt werden konnten, übergab der Einsatzleiter den sicheren Einsatzbereich an die Polizei und den Gasnotdienst. Dieser stellte einen Defekt an einer Gastherme fest.

Alle drei Personen wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Spital gebracht.