Arena Wagram in Kollersdorf: Jetzt reitet Winnetou

Ende des 19. Jahrhunderts drängen Siedler in die Neue Welt. Von Hoffnung auf ein besseres Leben getrieben, nehmen sie unfassbare Strapazen auf sich. Diesen Umstand nutzen skrupellose Banditen, um sich an diesen Menschen zu bereichern.

So beginnt Karl Mays Roman Winnetou und die Felsenburg, der heuer ab 30. Juli in der Arena Wagram zu sehen und erleben ist. Die Winnetou-Spiele Wagram sind mittlerweile zum fixen Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region Wagram geworden.

Buch und Regie wie gewohnt von Millauer

Winnetou wird wieder verkörpert von Marco Valenta, Old Shatterhand von Erich Schmidt und Sam Hawkens von Florian Huppmann. Mit dabei junge Darsteller wie Lukas Millauer als Thomas Melton und Fabian Marklo als Henry Melton.

Letzterer stammt aus der Region und ist von Kindestagen an Teil des Ensembles. Anfangs als Fußstatist, später als Reiter und 2021 erstmalig als Hauptrolle konnte er sich schon vielseitig im Team beweisen.

Neben seiner Sommerbeschäftigung auf der Winnetou-Bühne ist Fabian Marklo auch musikalisch auf der Bühne zu sehen oder verbringt Zeit mit seinem Pferd. Beruflich hat er den Weg in die Technik eingeschlagen und studiert berufsbegleitend Clinical Engineering.

Buch und Regie zu Winnetou und die Felsenburg stammen wie schon in der Vergangenheit von Rochus Millauer. Als ausgebildeter Schauspieler spielte er in zahlreichen Rollen: Theater in der Josefstadt, Aktionstheater Ensemble, Kommissar Rex, Kaisermühlen Blues und Giftzwerge, SOKO Donau, Winnetou-Spiele Gföhl ab 1995 als Schauspieler, von 1999 bis 2007 auch als Buchautor und Regisseur. Von 2008 bis 2011 war er Buchautor und künstlerischer Berater in Winzendorf. 2013 übernahm er wiederum die Regie in Gföhl und wanderte 2017 mit dem gesamten Ensemble in die Arena Wagram.

