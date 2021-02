Ursprünglich hätte der Eislaufplatz nach den Semesterferien geschlossen. Die Saison geht aber aktuell zur Freude von Familien, Kindern und Schulen in die Verlängerung.

Die Stadtgemeinde hat die Saison bis mindestens Sonntag, 21. Februar, verlängert. Je nach Witterung kann vielleicht sogar bis 28. Februar geöffnet bleiben. Der Eislaufspaß ist täglich von 8.30 bis 18 Uhr in Zeitslots von zwei Stunden für jeweils maximal 100 Personen möglich – die Anmeldung erfolgt online über www.sportveranstaltung.at

Gratis-Eintritt für Tullner Schulklassen

Und: Bis zum Saisonende können alle Schulen der Stadtgemeinde Tulln die Kunsteisbahn Tulln nun sogar kostenlos nutzen – beispielsweise für den Turnunterricht im Freien. Um dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, ist mindestens einen Tag vorab eine Anmeldung unter 02272/690-480 oder 02272/64280-22 durch die Schule erforderlich. Die Zusage erfolgt daraufhin nach Maßgabe der freien Kapazitäten.

Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Die Freizeitmöglichkeiten sind in dieser herausfordernden Zeit sehr eingeschränkt. Wir hoffen, dass wir Kindern und Jugendlichen mit der Saisonverlängerung und dem Angebot an alle Schulen, die Kunsteisbahn kostenlos zu nutzen, ein paar schöne Stunden und Bewegung an der frischen Luft bieten können.“