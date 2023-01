Stadtwirtschaft Tulln: „Sehr gut aufgestellt“

2015 fand der erst Tullner Wirtschaftsempfang statt. Corona bremste die noch junge Tradition jäh. Die siebente Austragung ging nun glanzvoll wie noch nie im Haus der Digitalisierung über dei Bühne.

„Es waren zwei selten turbulente Jahre mit unglaublichen Krisen“, blickte Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka zurück. Aber egal, bei welchem Tullner Unternehmen er auch war, überall sei ihm große Zuversicht begegnet. Berechtigt, wie die Wirtschaftsdaten der Stadt zeigen: jeweils 40 Prozent plus bei der Zahl der Betriebsstandorte (heute rund 1.500) in elf Jahren und bei der Kommunalsteuer in den letzten zehn Jahren. Dazu eine Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent, quasi Vollbeschäftigung. „Aber wir haben Personalnot und Fachkräftemangel“, sagt Sobotka, daher brauche es Ausbildungsplätze und eine HTL in der Region. Dass Tulln „sehr gut aufgestellt“ sei, unterstrich Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Nina Stift. Die Stadt schaffe gute Bedingungen für den Handel, der Online-Giganten mit Service-Qualität Paroli biete: „Es menschelt halt und trotzdem gehen wir Hand in Hand mit der Digitalisierung, etwa mit der Cities App.“

Bürgermeister Peter Eisenschenk versicherte den zahlreichen anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie auch in Zukunft auf die Stadt zählen dürfen: „Alleine in den letzten drei Jahren hat Tulln 26 Millionen an Aufträgen an lokale Wirtschaftstreibende vergeben.“ Zur immer wieder geäußerten Sorge über zu wenige Parkplätze in der smart green city sagte er: „Wir haben genügend Plätze und sollte alles nicht funktionieren, können wir immer noch das Parkdeck in der Albrechtsgasse aufstocken.“

Für „Unternehmergeist, Mut und Optimismus“ dankte Landesrat Jochen Danninger. Für die Zukunft gelte es, den digitalen Wandel aktiv anzugehen und gleichzeitig auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu setzen. Last but not least gab der Präsident des Fiskalrats Austria, Christoph Badelt, einen Einblick in die Prognosen für 2023, der vorsichtig optimistisch stimmt: Verlangsamte Inflation und Stagnation, die 2024 in leichtes Wachstum übergehen soll.

