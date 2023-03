Nachwuchsköche aus dem Bezirk Tulln feierten Erfolge

„Schürze um, Kochtöpfe raus, fertig los!“ lautete der Startschuss zum diesjährigen „Wirtshaus Battle - Young Talents“. Diesem Wettbewerb stellten sich 18 Lehrlinge der Kategorien Küche und Service unter den wachsamen Augen einer mehrköpfigen Jury. Diese bewertete etwa Geschmack, Optik, Kreativität und Positionierung der Speisen sowie das Auftreten, Wissen und die Serviertechnik der Kellner.

Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur betonte: „Uns ist wichtig, dass der Wettbewerb den Lehrlingen eine Erfahrung fürs Leben bringt und den gegenseitigen Austausch fördert.“

Die Lehrlinge erhielten einen für sie zusammengestellten Warenkorb mit verschiedenen Zutaten, aus denen sie nach eigenem Gutdünken zwei unterschiedliche Gerichte zubereiten sollten. Ganz allein waren sie allerdings nicht: Routinierte Profi-Köche wie Philipp Essl (Landgasthaus Essl) und Markus Haag (Gasthof Haag) standen ihnen mit Rat und Tat zur Seite und wachten über die Fairness des Wettbewerbs.

Unter den Gewinnern im Bereich Küche waren auch zwei Lehrlinge aus dem Bezirk Tulln: Elena Ambrosch von der Gastwirtschaft Floh in Langenlebarn holte in ihrem zweiten Lehrjahr Gold. Mohammed Mudaser Naseri vom Gasthof Schmid in Sitzenberg-Reidling konnte sich unterdessen Silber sichern. Neben der Urkunde erhielten sie auch Geschenke von Kooperationspartnern.

Obmann Pollak meinte abschließend: „Die überdurchschnittliche Qualität in Küche und Service hat unsere Jury sichtlich beeindruckt.“

Michael Duscher, Johann Schmid und Mohammed Mudaser Naseri (Gasthof Schmid) mit seiner Familie sowie Harald Pollak beim „Wirtshaus Battle“. Foto: tunnelblick.media

