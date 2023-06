Erster Afrikaner erhält Brigitte Gedek Wissenschaftspreis

Die Gesellschaft für Mykotoxinforschung hat am Rande ihres 44. Mykotoxin-Workshops, der vom 5. bis 7. Juni 2023 in Celle (Hannover) stattfand, Chibundu Ngozi Ezekiel mit dem renommierten Brigitte Gedek Wissenschaftspreis für Mykotoxinforschung - dotiert mit 10.000 € - ausgezeichnet. Mit dem Preis wurden seine Forschungsarbeiten über die Vielfalt an Schimmelpilzen und deren Gifte (Mykotoxine) in Lebens- und Futtermitteln in Afrika und insbesondere in seiner Heimat Nigeria gewürdigt. In Kooperation mit seinen österreichischen Kollegen am IFA-Tulln gelang es Ezekiel zudem, die Belastung von Menschen durch diese natürlichen Gifte anhand der Analyse von Urinproben genau zu ermitteln. Die Auszeichnung wurde von der Präsidentin der Gesellschaft (Madeleine Plötz) und der Vizepräsidentin (Magdalena Twaruzek) im Namen des Vorstands und in Anwesenheit von über 130 Forscherinnen und Forscher aus Europa, Afrika und Nordamerika überreicht.

Ezekiel ist der erste Afrikaner und der 17. Empfänger dieser angesehenen Auszeichnung, die alle zwei Jahre verliehen wird. Er ist seit Jänner 2023 in der Gruppe von Rudolf Krska am Institut für Bioanalytik und Agro-Metabolomics am BOKU-Department IFA-Tulln tätig, nachdem er 17 Jahre lang an der Babcock University, Nigeria, gelehrt und geforscht hat, wo er als Graduate Assistant begann und 2021 zum Professor für Lebensmittelmikrobiologie und Mykotoxikologie aufstieg. Ezekiel war auch in hochrangigen Positionen für die Kommission der Afrikanischen Union (AUC), als technischer Berater für das Programm Partnership für Aflatoxin Kontrolle am Hauptsitz der AUC in Addis Abeba (Äthiopien) und für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO/UN) als Experte für Lebensmittelsicherheit in Nigeria tätig. Ezekiel freut sich darauf, seine Forschungen im Bereich Lebensmittelsicherheit und Mykotoxine in Tulln fortzusetzen und gleichzeitig eine Nord-Süd-Brücke beziehungsweise Verbindung zu Afrika aufzubauen.