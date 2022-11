Kaum Public Viewing für Katar 2022 in Tulln

Bald ist es so weit: Am Sonntag, 20. November, startet das erste Spiel der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) 2022 in Katar.

Auch wenn die WM ein wiederkehrendes Ereignis ist, ist die Jahreszeit dafür äußerst untypisch. So wird es auch nicht mehr so leicht, wie vielleicht bei vorherigen Bewerben die Spiele live mit Freunden zu sehen. Die sogenannten „Public Viewings“ im Freien fallen wegen der kalten Jahreszeit eher weg.

Auch die Gastronomiebetriebe in Tulln sind sich noch nicht sicher, inwiefern und ob sie die WM übertragen werden. Das „Winzig XL“ in der Brüdergasse steht dem Übertragen von Spielen auf ihrer Leinwand grundsätzlich positiv gegenüber. Sie müssen aber noch schauen, ob rechtlich alles einwandfrei ist beziehungsweise ob öffentliche Sender die Spiele übertragen.

Auch die „Red Bar“ daneben geht grundsätzlich davon aus, dass sie einige Spiele übertragen wird. Im Gegensatz dazu hat die „Skyline Bar“ derzeit nicht vor, Matches der WM im dritten Stock der Rosenarcade zu streamen. Ganz sicher können sie es jedoch noch nicht sagen.

