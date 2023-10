Am vergangenen Wochenende wurde das neue Fotostudio Mirella Rusch in St. Andrä-Wördern feierlich eröffnet. Begleitet wurde das Fest von der Musikgruppe Inali.

Ansprachen hielten die Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer, der kreative Stefan Novak und die Geschäftsführerin des Dorfplatzes Barbara Oberndorfer. Wein und Saft des regionalen "Chateau Kierling" waren die Basis des kulinarischen Angebots.

Das Studio selbst ist eingebettet in die Räumlichkeiten des Vereins "Dorfplatz St. Andrä-Wördern" - eine Arbeits-, Büro- und Werkstättengemeinschaft im Herzen des Dorfes - und seit Juni im Einsatz.

Die Fotografin Mirella Rusch ist seit vielen Jahren in diesem Bereich professionell tätig, und hat sich mit dem Atelier einen lang ersehnten Traum erfüllt. Aus einem kargen, bodenlosen ehemaligen Lager ist ein geschmackvoller, funktionaler Raum zum Wohlfühlen geworden. Dies ist Mirella Rusch besonders wichtig, schließlich fokussiert sie sich in ihrer Arbeit auf das Ablichten von Menschen.

Dabei ist für sie am bedeutendsten, dass diese sich gerne zeigen, ein schönes Erlebnis und Produkt mit nach Hause nehmen und im besten Fall sogar ein Stück mehr Selbstbewusstsein bekommen. Das Angebot umfasst alles, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Von Portraits (für Business, Bewerbung) über Reportagen für Homepages, schlichten Passfotos, der Dokumentation von Feierlichkeiten (wie Hochzeiten) bis hin zu sinnlichem Akt. Das Wichtigste ist, dass sich die Person vor der Kamera so richtig wohl fühlt, so Mirella Rusch.