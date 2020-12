Im September ereilte die Tullner NÖN-Redaktion ein Notruf aus der Königstetter Straße. „Auf unserem Nachbargrundstück soll das alte Haus abgerissen und ein Mehrparteienhaus errichtet werden. Das wäre ja noch nicht so schlimm. Aber direkt neben unserem Gartenpavillon soll die jetzige Grünfläche asphaltiert werden und Parkplätzen für fünf Pkw weichen“, klagte Maria Frischauf am Telefon ihr Leid.

Beim folgenden Lokalaugenschein zeigen Maria und Johann Frischauf (nicht ohne berechtigten Besitzerstolz) die Gartenidylle, die sie im Lauf der Jahre geschaffen haben und die auch schon mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnet wurde. Lieblingsplatz des Ehepaares ist ein gemütlicher Pavillon im hinteren Teil des grünen Paradieses.

„So ist das in diesem Teil der Königstetter Straße so weit das Auge reicht. An der Straße stehen die Häuser und dahinter befinden sich die Gärten“, erklärt Maria Frischauf. Sie betont: „Wir haben nichts gegen das Projekt, irgendwo müssen die Menschen ja wohnen. Aber unser Garten ist Grundlage für unsere Lebensqualität, wir fürchten, dass wir ihn durch die direkt angrenzenden Parkplätze verlieren.“

Besorgte Gesichter bei Maria und Johann Frischauf im September: Werden Sie ihre Gartenidylle aufrecht erhalten können? Peischl

Familie Frischauf sowie eine weitere Nachbarin bringen Einsprüche bei der Baubehörde gegen das Projekt ein. Auf Vermittlung der NÖN kommt es zu weiteren, sachlichen Gesprächen zwischen Bauherrn Martin Preyer (Maximum GmbH) sowie Vertretern vom Bauunternehmen RMB mit den Anrainern. Preyer erklärt sofort: „Ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn ist mir sehr wichtig, wir schauen, was wir noch machen können.“

Im Dezember meldet sich Maria Frischauf erneut bei der NÖN, diesmal freudenstrahlend: „Wir haben eine Lösung!“ Geschäftsführer Gerhard Rauscher und Karl Mikulasch von RMB haben die Pläne noch einmal gründlich überarbeitet: Die Pkw-Stellplätze wandern zur Straßenseite, sogar ein wunderschöner großer alter Baum kann durch die Umplanung gerettet werden. Alle Beteiligten zeigen sich zufrieden. Martin Preyer freut sich, 2021 mit der Errichtung von vier Eigentumswohnungen (85 bis 140 m²) beginnen zu können.