Immobilienpreise: Bezirk Tulln ist Spitzenreiter in NÖ

Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland (RIV) hat eine aktuelle Markt-Analyse veröffentlicht. Der zufolge sind die Preise für Wohnimmobilien in Niederösterreich im Vorjahr um durchschnittlich sechs Prozent gestiegen. Damit liegt man unter dem Bundesschnitt, hier haben sich Wohnimmobilien lt. OeNB 2022 um zehn Prozent verteuert.

Preis-Spitzenreiter bei Eigentumswohnungen sind die Bezirke Tulln und Korneuburg mit Quadratmeterpreisen von rund 4.600 Euro gefolgt von Mödling mit 4.300 Euro. Am günstigsten waren Eigentumswohnungen 2022 mit rund 1.000 Euro pro m² im Bezirk Horn zu kaufen. (Alle Werte jeweils im Durchschnitt für neue und gebrauchte Objekte).

Für Einfamilienhäuser musste man im Bezirk Gmünd mit rund 1.000 Euro pro m² am wenigsten bezahlen. NÖ-Spitzenreiter in dieser Objektkategorie war wieder der Bezirk Tulln mit 4.800 Euro und an zweiter Stelle Mödling mit 4.500 Euro pro m².

Claudia Friesinger, Geschäftsführerin der Immobilien86 KG stellte der NÖN Immounited Statistiken zur Verfügung, die die Zahlen für den Bezirk bestätigen. „Einen großen Anteil hat bei den Einfamilienhäusern allerdings Klosterneuburg - das macht sich stark bemerkbar“, ergänzt sie.

Für das laufende Jahr 2023 rechnet Raiffeisen Immobilien in Niederösterreich mit einem Ende der dynamischen Preisanstiege, jedoch mit keinen dramatischen Einbrüchen. Eine längere Phase der Preisrückgänge sei derzeit nicht in Sicht, und schon gar kein Sturzflug. „Für Niederösterreich erwarten wir im Landesschnitt eher eine Stagnation der Preise – wiewohl moderate Rückgänge in einzelnen Regionen nicht auszuschließen sind“, erläutert RIV-Geschäftsführer Peter Weinberger.

Friesinger erwartet rückläufige Preise: „Besonders hochpreisige Objekte sind schwer verkäuflich. Die Zinsen machen es nicht einfacher. Langfristig wird sich der Markt aber wieder erholen und zu einem moderaten Wachstum übergehen wie vor der Pandemie.“

Weiterhin starke Nachfrage nach Wohnungen im Bezirk

Während RIV von einer rückläufigen Anzahl der veräußerten Objekte berichtet, „obwohl Niederösterreich generell nach wie vor vom Zuzug aus Wien profitiert“, sieht Immobilien86 KG diesen Trend bei Wohnungen nicht. „Da verzeichnen wir extrem hohe Anstiege – auch in der Stadt Tulln selbst wurden sehr viele Wohnungen verkauft“, sagt Friesinger.

Mietwohnungen werden 2023 weiterhin sehr stark nachgefragt werden, auch als Alternative zum Kauf, meint Weinberger: „Wer Eigentum nicht mehr finanzieren kann oder will, wird auf Mietobjekte ausweichen. Wir erwarten daher steigende Mietpreise, vor allem in den Ballungszentren.“

