Manfred Niedl erläuterte, dass der Energie-, Umwelt- und Agrarausschuss das Ziel hat, für die Gemeindebürger ein ausleihbares Elektroauto zur Verfügung zu stellen. Dadurch gewinnen die Teilnehmer dieses Projektes individuelle Mobilität ohne Ankauf eines Zweitautos. Über die Bedeutung von regionalen Mobilitätslösungen sowie die bisherigen Projekte im Rahmen der Klima- und Energie Modellregion hat KEM-Manager Rupert Wychera berichtet.

Hauptreferent war Matthias Zawichowski, Obmann des Vereins „fahrvergnügen.at“. Für Zeiselmauer-Wolfpassing ist der Standort am Bahnhofsplatz geplant, jedes Mitglied kann von dort aus jederzeit das vollkaskoversicherte Auto am Handy oder Computer buchen und danach mit der Mitgliedskarte aufsperren und wegfahren. Mitglieder können auch Autos von anderen Standorten verwenden.

Spontan haben sich sieben Personen als Teilnehmer gemeldet, etwa noch einmal so viele sind erforderlich, dass im Frühjahr ein E-Carsharing Auto am Bahnhofsplatz zur Verfügung steht. Wer mitmachen will, kann sich bei Manfred Niedl (m.niedl@schule.at) für Infos melden oder gleich am Gemeindeamt anmelden.