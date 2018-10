Über 37.000 Päckchen wurden voriges Jahr an den zahlreichen Stellen gesammelt und in Schulen, Waisen- und Krankenhäusern hauptsächlich in Rumänien verteilt. In den letzten Jahren haben sich bereits viele Kindergärten, Schulen und Horte an diesem Hilfsprojekt beteiligt. Nach dem Motto „Kinder helfen Kindern“ ladet „Weihnachtsfreude“ auch heuer dazu ein.

Simple Idee zeigt große Wirkung

Bis 12. November können die Geschenke in der Sammelstelle Wolfpassing, Michaela Siebenhaar, Rosengasse 15 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 0664/4541014 abgegeben werden.

Kleidung, Spielzeug, Toilettenartikel und Süßigkeiten werden in leere Schuhkartons, dessen Deckel in Weihnachtapapier eingepackt wird, verpackt und auf die Reise zu Kinderherzen gesendet. Dort angekommen verbreiten sie Weihnachtsfreude und sind ein nützliches Geschenk. Der Verein besteht allein aus ehrenamtlichen Mitgliedern und vielen freiwilligen Helfern und erreicht ohne unnötigen bürokratischen Mehraufwand genau die Zielgruppe.

Kinder begeistern sich leicht für das Projekt

Man glaubt gar nicht, wie schnell sich Kinder für dieses Projekt begeistern lassen, und es ihnen selbst eine große Freude macht zu schenken. Sie haben die Möglichkeit, ihr eigenes Weihnachtsgeschenk ganz persönlich zu gestalten.

Nähere Informationen zu diesem Projekt sowie einen Kurzfilm finden Sie auch auf der Homepage www.weihnachtsfreude.at.