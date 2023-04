Tullner Musikschul-Band rockte in Reichenau

Bereits zum zweiten Mal nützte die Tullner Musikschul-Band „Lilly and the Gangstars“ die Osterferien, um beim Flackl-Wirt in Reichenau gemeinsam mit Coach Vitus Pirchner und Sänger Peter Dürr intensiv zu proben. „Sechs Stunden pro Tag wurde mit Fleiß und Herzblut gearbeitet“, war Pirchner sehr zufrieden.

Foto: Christa Wallak

Den Abschluss bildete ein Konzert der sieben jungen Musikerinnen und Musiker im Gasthaus Kobald, zu dem auch Publikum aus Tulln angereist war. „Beggin“, „Brutal“ und „Mammamia“ von Måneskin sowie acht weitere Songs begeisterten vor allem die Rockmusik-Fans.

Weitere Auftritte sind am 13. Mai am Vormittag am Tullner Hauptplatz und am 23. Juni beim Danube Power auf der Donaubühne geplant. Außerdem wird die Band wieder am Bandwettbewerb in Wolkersdorf teilnehmen.

