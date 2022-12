Freundorfer Anrainer kritisiert Treibjagd in Ortsnähe

Werbung

Walter K. wohnt am Ortsrand von Freundorf, mit Blick auf freie Felder. So weit, so idyllisch. Am Krampustag fühlte er sich dort allerdings nicht sicher, denn in unmittelbarer Nähe fand eine Treibjagd statt.

Kamera von Jägern aus der Hand geschlagen

„Ich stellte die Jäger zu Rede und sagte ihnen – wie jedes Jahr ungefähr zur selben Zeit – dass in der Nähe von Ortschaften und Wohnhäusern nicht geschossen werden darf“, berichtet K., der angesichts von „wild umherschießenden Jägern“ auch Angst um seinen Kater Max hatte. Er habe die Jäger dashalb auch einzeln fotografisch festhalten wollen, doch sein Fotoapparat sei ihm aus der Hand geschlagen worden.

Kritik übt der Freundorfer auch an Bezirksförster Roland Jaggler, der sich in der Sache „indiskutabel“, ja „absurd“ verhalten“ habe. Die Sachbeschädigung seiner Kamera zeigte der Mann bei der Polizei in Sieghartskirchen an.

Die Jägerschaft schildert die Vorgänge gänzlich anders. „Das geht jetzt schon seit vier Jahren so. Herr K. bildet sich ein, dass wir dort nicht jagen dürfen“, sagt Jagdleiter Franz Renner, „aber wir machen nichts, was wir nicht dürfen.“ Und weil die Jagd an sich schon ein heikles Thema sei, achte man besonders darauf: „Das ist auch der Grund, warum wir heuer Bezirksförster Jaggler eingeladen haben.“

Bezirksförster konstatiert „vorbildliches Verhalten“ der Jäger

Jaggler wiederum bescheinigt der Freundorfer Jägerschaft „vorbildliches Verhalten“. Von wildem Umherschießen könne keine Rede sein, es sei kein einziger Schuss in Richtung Ortschaft oder Siedlung abgegeben worden. Was die Treibjagd dort angehe, so müssten das betroffene Feld und die Baumschule, wo sie stattfand, sogar bejagt werden.

„Ich war rein dienstlich zur Aufsicht dort“, betont Jaggler. Alle teilnehmenden Jäger hätten das entsprechende Rüstzeug mitgebracht: „Jeder dort bewegte sich so, dass niemand gefährdet wurde.“

Er habe versucht, zur Aufklärung beizutragen und ein vernünftiges Gespräch mit Herrn K. zu führen, aber das sei leider nicht zustande gekommen. „Ich habe selbst die Exekutive kontaktiert, weil sich der Mann derart aufgeführt hat“, sagt Jaggler.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.