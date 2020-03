Im Moosbach in Würmla wütet derzeit eine Biberkolonie. Die Schäden, die dadurch bereits entstanden sind, sind enorm, wie Bürgermeister Johannes Diemt erzählt. „Der Biber gräbt sich teilweise zwischen zehn und 15 Metern in die Ackerflächen hinein. Er hat mittlerweile sieben Kanalrohre untergraben, die eingebrochen sind.“ Zwischen Asperhofen und Würmla wurden deshalb schon mehrere Tonnen Steine als Böschungsschutz verlegt.

Auch Karl Gfatter, Obmann des Wasserverbandes, ist mit der Problematik vertraut: „Durch Untergrabung der Böschung durch den Biber rutschen die Güterwege und Feldwege, die neben dem Moosbach verlaufen, einfach weg.“

Wie hoch die Kosten deswegen sein werden, kann momentan noch keiner sagen. Beim Wasserverband werden die Biberschäden separat dokumentiert. Erst Ende des Jahres werden die Kosten dafür präsentiert. „Jetzt ist es noch verfrüht, über die Kosten, die wegen des Bibers anfallen, zu reden.“ Sicher ist, dass die Gemeinde die Kosten zu tragen hat.

Vorgehen kann man gegen die Biberproblematik aber nicht. „Biber sind geschützt. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Biber einzufangen und woanders auszusetzen, da wird aber lediglich das Problem woanders hingeschoben“, erklärt der Bürgermeister. Es gibt zwar Sonderregelungen, die es erlauben den Biber abzuschießen, dies steht in Würmla aber derzeit nicht zur Debatte“, versichert Diemt. Als nächsten Schritt wird sich Würmlas Bürgermeister mit dem Land Niederösterreich in Verbindung setzen und anfragen, welche Möglichkeiten es gibt, der Biberproblematik entgegenzuwirken. „Sofortmaßnahmen haben wir gesetzt und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht“, so Diemt.