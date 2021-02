In ihrer Heimatgemeinde Würmla ist Stefanie Winkler-Schloffer keine Unbekannte. Schon 2010 hatte Schloffer (damals noch ohne Winkler) im zarten Alter von 21 Jahren als jüngste geschäftsführende Gemeinderätin der ÖVP Niederösterreich für Aufsehen gesorgt.

Zehn Jahre später macht die ehemalige Kommunalpolitikerin beruflich einen beachtenswerten Karrieresprung. Philipp Maderthaner stellt in seinem Campaigning Bureau die Weichen für die nächste Wachstumsetappe, mit diesem Februar erhält sein Unternehmen zwei neue Geschäftsführer: Stefanie Winkler- Schloffer für den Corporate-Bereich und Lukas Holter für den Bereich Politik. Zusammen mit Gründer Maderthaner, der weiterhin als Impulsgeber agiert, formen sie die neue Unternehmensspitze. „Ich freue mich, dass wir mit Stefanie Winkler-Schloffer eine beeindruckende Frau an der Spitze der Geschäftsführung haben, die unser Corporate-Portfolio in völlig neue Höhen entwickelt hat“, freut sich Maderthaner.

Dass das Unternehmen mit seinen knapp 60 Mitarbeitern trotz mittlerweile überwiegender Corporate-Klientel vorrangig für seine Wahlkampf-Tätigkeiten bekannt ist, sei für die weitere Expansion kein Nachteil. Im Gegenteil, ist Winkler-Schloffer, die bereits seit 2013 im Campaigning Bureau tätig ist, überzeugt: „Unternehmen verfolgen ähnliche Ziele wie die Politik: Beide wollen treue Anhängerschaft - ob Kunden oder Mitarbeiter. Konsumenten treffen jeden Tag eine Wahl für ein Produkt, eine Marke oder einen Anbieter. Und Mitarbeiter arbeiten lieber dort, wo sie sich zugehörig fühlen. Genau dieses Gefühl des ‚dabei-Seins‘ schaffen wir in unseren Kampagnen.“ Die Kundenliste ist lang und prominent, sie reicht von REWE über Mazda bis zur Schwarzenegger Climate Initiative.