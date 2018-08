Martin Tscherny unternimmt Segelreisen um die ganze Welt. 30 Jahre führte er ein Optikergeschäft in Tulln, im Ruhestand kann er sich ganz seiner Leidenschaft widmen.

NÖN: Warum segeln Sie?

Tscherny: Ich möchte ein Stück dieser schönen Welt kennenlernen. Auf meinem Boot habe ich Schlafplatz, Küche und alles, was ich zum Leben brauche und kann mich größtenteils mit dem Wind fortbewegen. Da ich die meiste Zeit nicht in teuren Marinas, sondern vor Anker liege, ist diese Art zu reisen günstiger.

Was fasziniert Sie am Segeln?

Tscherny: Mich fasziniert, dass man nur mit Windkraft und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von zehn km/h in 20 Tagen von Europa nach Amerika kommen kann.

Wohin segeln Sie? Reisen Sie alleine?

Tscherny: Ich segelte im Juni 2017 in Split in Kroatien los bis Cartagena in Columbien, wo ich im März 2018 ankam. Im Mittelmeer hatte ich einige Wochen Mitsegler, sonst fuhr ich alleine. Im Atlantik war eine Crew mit, weil die einzelnen Fahrstrecken zwischen sechs und 20 Tagen betrugen. Ich möchte wegen Schlafmangel nicht länger als drei Tage alleine unterwegs sein.

Welche Reise ist als nächstes geplant?

Tscherny: Jetzt bin ich bis Herbst zu Hause. Wenn ich verlässliche Mitsegler finde die mindestens zwei Monate Zeit haben, möchte ich durch den Panamakanal zu den Galapagos Inseln und den Marquesas und nach Französisch Polynesien. Vielleicht bleibe ich noch einen Winter in der Karibik. Das entscheide ich vor Ort.

Die Reisen sind im Internet unter www.martinsegeln.at nachzulesen. Zuschriften unter martintscherny91@gmail.com