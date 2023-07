Neue Zahnärztin in Sieghartskirchen

Bürgermeisterin Josefa Geiger begrüßte am vergangenen Donnerstag Frau Nizama Zukic im Gemeindeamt Sieghartskirchen. Frau Zukic übernimmt ab sofort die Zahnarztpraxis von Frau Sperlich, die im Juli in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist.

Nizama Zukic ist seit 2013 Zahnärztin und war bisher im OÖGK- Zahngesundheitszentrum Steyr tätig. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der allgemeinen Zahnmedizin trägt sie nun wesentlich zur medizinischen Versorgung in Sieghartskirchen bei.

„Wir freuen uns, dass Nizama Zukic die Zahnarztpraxis in Sieghartskirchen übernommen hat. Ihre Erfahrung und ihr Engagement in der Zahnmedizin werden sicher eine Bereicherung für unsere Gemeinde sein. Wir wünschen ihr viel Erfolg und heißen sie herzlich willkommen“, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.