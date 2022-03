Zeiselmaurer Tierzahnarzt hilft Hunden und Katzen

Haben Sie gewusst, dass es einen eigenen Tierarzt in unserer Region gibt, der sich auf die Zahngesundheit von Hund und Katz’ spezialisiert hat und diese in seiner Praxis behandelt? Nein? Aus diesem Grund stellen wir Christian Sturm vor. „Ich freue mich, nach zehnjährigem Auslandsaufenthalt wieder in meiner Heimatgemeinde tierärztlich tätig zu sein“, sagt der Fachtierarzt für Zahnheilkunde.

„20 Jahre Erfahrung als Tierarzt haben mir gezeigt, wie essenziell die Gesundheit der Zähne für das Wohlbefinden unserer Haustiere ist.“

80 Prozent aller Hunde und Katzen über drei Jahren leiden an Zahnerkrankungen. Damit ist die Mundhöhle das am häufigsten erkrankte Organ unserer Haustiere. Zahnerkrankungen wirken sich immer negativ auf die allgemeine Gesundheit und die Lebenserwartung der Tiere aus.

„Durch fachgerechte Zahnbehandlungen erhalten wir die Gesundheit unserer Patienten“, informiert Sturm. So können Schmerzen verhindert werden und die Lebensqualität nachhaltig verbessert werden.

„Ich habe das Zahntierzentrum gegründet, um meinen Patienten ein optimales Umfeld für hochwertige Zahnmedizin bieten zu können. 20 Jahre Erfahrung als Tierarzt haben mir gezeigt, wie essenziell die Gesundheit der Zähne für das Wohlbefinden unserer Haustiere ist. In keinem anderen Bereich meiner klinischen Tätigkeit konnte ich so große Verbesserungen in der Lebensfreude meiner Patienten beobachten“, freut sich Christian Sturm.

Der medizinische Fortschritt hat in der Tiermedizin dazu geführt, dass ein Tierarzt nicht mehr alle Spezialgebiete abdecken kann. „Als Fachtierarzt für Zahnheilkunde der Kleintiere kann ich mithilfe von modernster Ausstattung das gesamte Spektrum der Tierzahnheilkunde anbieten. Insbesondere das digitale Zahnröntgen ist unverzichtbar, um sonst verborgene schmerzhafte Veränderungen aufzuspüren.“

Der Fachtierarzt empfiehlt, dass jeder Hund und jede Katze mindestens einmal pro Jahr einer gründlichen zahntierärztlichen Untersuchung unterzogen werden sollte.

Folgende Anzeichen weisen auf eine Zahnerkrankung hin und müssen unbedingt ernst genommen werden: Mundgeruch, verändertes Fress- und Kauverhalten, Zurückgezogenheit, gerötetes Zahnfleisch, Zahnstein, abgebrochene Zähne, Zahnverfärbungen und Zubildungen der Mundschleimhaut. Übrigens: Hunde und Katzen zeigen meist keine Zahnschmerzen, sie leiden still vor sich hin!

