Genuss aus der Region: Präsentation von Initiative „Essen vor Ort“

Die Veranstaltungsreihe „Essen vor Ort“ findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Zu diesem Anlass luden die Organisatorinnen und Organisator der Initiative, Sonja Planeta, Susanne und Dieter Fritz, zu einem gemeinsamen Abend im Restaurant Himmelreich.

Dort kamen die Partner vom letzten und von diesem Jahr zur neuen Programmpräsentation zusammen und konnten dem interessierten Publikum schon einige ihrer Produkte präsentieren.

Auch Mörwald begeistert von dem Konzept

„Das Event heute ist unser Auftakt für die Reihe „Essen vor Ort“ 2022. Dabei geht es darum, dass wir Kulinarikveranstaltungen machen, bei denen wir die Leute, die hier am Wagram sind, einbinden – also die regionalen Produzenten, Handwerker, Landwirte, Köche und Winzer“, erklärt Planeta. Somit ist nicht nur das Essen, das serviert wird, regional, sondern auch alles von den Tellern bis hin zu den Kerzen am Tisch, die noch von Hand gezogen werden.

Begeistert von dem Konzept zeigt sich auch der Spitzenkoch Toni Mörwald, der dieses Jahr als Partner für eines der Dinner gewonnen werden konnte: „Das Konzept ist extrem spannend. Es tut der Region gut, wenn es von Menschen, die hier am Wagram wohnen, solche Initiativen gibt und sie ihr Engagement und ihre Kreativität einbringen.“

Der ambitionierte Plan für dieses Jahr beinhaltet zwei Dinnertermine, drei Pop-up Events, bei denen keine Voranmeldung erforderlich ist, sowie drei Workshops für Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren. Damit will das Team vor allem das Ziel zu erreichen, mehr Sichtbarkeit für Regionales und die dahinter stehenden Betriebe zu erreichen.

