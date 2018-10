Zum ersten Mal fand die Gemeinderatssitzung im großen Mehrzweckraum in der alten Volksschule statt. Die neue Lokalität tat der Diskussionsbereitschaft der Gemeinderäte keinen Abbruch.

Drei Dringlichkeitsanträge wurden behandelt: Die Mitgliedschaft bei der KEM (Klima- und Energie-Modellregionen Tullnerfeld Ost) wurde verlängert.

Die Suche nach Teilnehmern für das e-Carsharing am Bahnhofsplatz mit dem Verein „Fahrvergnügen“ startet. Dabei sollen sich 15 Teilnehmer für ein Jahr verpflichten (300 pro Jahr, 70 Stunden Fahrt).

Bürgermeister Grosser wird weiterhin Gemeinderat Eduard Roch anschreiben und ihn auffordern, bei Gemeinderatssitzungen zu erscheinen. Seit dem Rücktritt als Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen im September 2017 blieb er jeder Sitzung fern. Barbara Prewein kritisiert in ihrem Dringlichkeitsantrag: „Die monatliche Aufwandsentschädigung von etwa 109 Euro, also insgesamt ca. 1.300 Euro, hat Eduard Roch trotz seines Nichterscheinens von der Gemeinde ohne Leistung kassiert.“ Christian Coreth forderte, man müsse das Geld einbehalten. „Dies ginge laut Rechtsanwaltsauskunft nicht“, so Grosser, „er kann sich auf ewig entschuldigen. Dies ist eine Gesetzeslücke.“

Alle Gemeindekredite werden überprüft

Für die Sanierung des FF-Hauses Wolfpassing wird ein Kredit in der Höhe von 300.000 Euro aufgenommen. Da die Konditionen der Bank Austria Unicredit (1,7 % Fixzinssatz bei einer Laufzeit von 19,5 Jahren) sehr gut sind, forderte Gemeinderat Christian Coreth, dass sämtliche Gemeindekredite für eine mögliche Umschuldung (der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zur Zeit über zwei Millionen) überprüft werden.

Man einigte sich auf die Einführung einer kostenlosen Meldepflicht für die Plakatierung im Ortsgebiet, damit für die Gemeinde ein Ansprechpartner bei Problemen vorhanden ist.

Die Mountainbikestrecke im Wienerwald soll reaktiviert werden. Dies betrifft auch Wolfpassing mit einem Streckennetz von 3,1 km. Da dafür Kosten von 2.024 pro Jahr anfallen und dies zu viel für die Gemeinderäte ist, wird Bürgermeister Walter Grosser den Tagesordnungspunkt überarbeiten.

Weiters wurden die Tarife für die Vermietung des Mehrzweckraumes festgelegt. Diese reichen von 17 (Stundensatz ohne Küche, Sessel und Tische) bis hin zu 200 (ganzer Tag inklusive Präsentationstechnik) plus 50 Kaution für die Schlüssel.