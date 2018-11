Die bisherigen Ermittlungen wegen Vergehen der Untreue und des Betruges gegen Eduard Roch wurden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten zunächst eingestellt. Der Staatsanwaltschaft war nicht bewusst, dass Eduard Roch unter der ungültigen Vereinbarung mit der Genossenschaft Gedesag ohne Kenntnis und Genehmigung des Gemeinderates 30.360 Euro an die Baufirma Swietelsky überwiesen hatte. „Diese Zahlung findet im Baurechtsvertrag keine Deckung“, so Christian Coreth (Liste „aktiv“) und fordert, dass der Bürgermeister im Namen des Gemeinderates dieses Geld von der Firma Swietelsky zurückfordern soll, aber auch die Gedesag anschreibt, dass sie den noch fehlenden Zaun machen solle.

Der Gemeinderat hatte einen Fortführungsantrag beim Straflandesgericht gegen den ehemaligen Bürgermeister Eduard Roch beantragt. Diesem wurde nun begründet zugestimmt, er ist somit rechtskräftig. Aufgrund der vorliegenden Beweise hält es das Gericht für ernsthaft möglich, dass der Beschuldigte einen Vermögensschaden verursacht hat. Dazu entschuldigt sich Eduard Roch: „Ich wollte nie die Gemeinde schädigen.“

Weiters gab Martin Pircher bekannt: „Mit 15. Oktober wurde nun Eduard Roch aus der Gemeinderatsfraktion ÖVP Zeiselmauer-Wolfpassing ausgeschlossen.“ Christian Coreth möchte den Grund hierfür wissen, denn „schließlich haben wir ihn ja damals zum Bürgermeister gewählt.“ Der Ausschließungsgrund wurde nicht genannt, dies wurde intern beschlossen. Roch wurde darüber schriftlich informiert.

Roch übt Amt nicht aus und kassiert trotzdem

Weiters kreidet man Roch an, er würde sein Amt als Gemeinderat nicht ausüben. Er war seit einem Jahr bei keiner einzigen Gemeinderatssitzung und erhielt trotzdem 1.300 Euro. Er war immer ordnungsgemäß entschuldigt. „Ich habe mich keinesfalls immer nur kurzfristig entschuldigt. Im März etwa gab ich schon bekannt, dass ich an den kommenden drei Sitzungen nicht anwesend sein kann“, so Roch. Gesundheitliche Probleme, Urlaub und Kuraufenthalt waren die Begründungen. „Ich habe schon vor, zur nächsten Gemeinderatssitzung zu kommen. Außerdem fehlen auch andere Gemeinderäte sehr oft“ , erklärt er gegenüber der NÖN abschließend.

Nun holt man - auf Anraten des Gemeindeanwaltes Johannes Sykora - eine Empfehlung der NÖ-Landesregierung ein. Wenn diese eine Nicht-Ausführung des Amtes von Roch anerkennen würde, kann sich der Bürgermeister darauf beziehen und die Gemeinderatsbezüge einbehalten. Sykora warnt davor, einfach so Bezüge nicht auszubezahlen.