Jugendgruppe mit bester App-Idee

AK Young, die Jugendmarke der Arbeiterkammer, veranstaltete gemeinsam mit der ÖGJ Niederösterreich den Ideenwettbewerb #unse-reideen für junge Menschen in Niederösterreich. Schüler, Lehrlinge, junge Arbeitnehmer und Jugendorganisationen waren aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche zu kommunizieren.

AK NÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser fungierte als Initiator und Schirmherr des Ideenwettbewerbs und brachte die „Idee“ hinter dem Wettbewerb auf den Punkt: „Wir reden nicht über die jungen Menschen und ihre Bedürfnisse, sondern wir reden mit ihnen und laden sie ein, uns ihre Wünsche und Ideen zu präsentieren.“

Junge Generation der SPÖ gewinnt Ideenwettbewerb

Eingereicht werden konnten Ideen in den Kategorien Ideen/Wünsche und Kommunikation/Freizeit. Die JG Zeiselmauer-Wolfpassing hat dabei in der Kategorie Wünsche teilgenommen. Es wurde die Idee einer App „Meine Region – Mein NÖ“ - zur besseren Anbindungsmöglichkeit von jungen Menschen mit Jugendorganisationen und Unternehmen vorgestellt. Ziel ist eine Vernetzung der verschiedenen Lebensbereiche. Freizeitangebote, Jugendorganisationen und Unternehmen in der Region sollen besser sichtbar und nutzbar gemacht werden. Ein eigener Service & Info Bereich rundet das Angebot ab. Die außerordentliche Idee wurde mit dem 1. Platz und dem Hauptpreis in Höhe von 2.000 Euro prämiert.

Regina Blondiau-Köllner gratuliert im Namen der SPÖ Zeiselmauer-Wolfpassing dem Team der Jungen Generation rund um Vorsitzenden Igor Woloschtschuk und Michael Meyer, die die JG Zeiselmauer-Wolfpassing bei der Preisverleihung vertreten haben.

