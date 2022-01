Tipps für die Ferien im Bezirk Tulln

Ausflugsziele gibt es viele im eigenen Bezirk. Einzigartige Wanderrouten mit teils großartigen Aussichten kann man am Wagram und auch im Wienerwald erleben.

Fast schon zu den Klassikern gehören die Hagenbachklamm im Naturpark Eichenhain mit dem tollen Spielplatz und der Greifvogelzuchtstation, aber auch die Leopold-Figl-Warte auf dem Tulbingerkogel bietet in Richtung Berghotel Tulbingerkogel einen netten Spielplatz im Schatten des Waldes. Bei Spielplätzen gibt es eine wirklich große Auswahl im Bezirk – alleine in der Stadt Tulln befinden sich über zehn Möglichkeiten, die Kinder austoben zu lassen.

Von Königstetten aus kann man über den Weinwanderweg Richtung „Hängender Stein“ oder auch den Planetenweg in zwei verschiedene Richtungen entlang wandern. Der Weg Richtung Muckendorf ist eine beliebte Strecke für Radfahrer.

Zwentendorfs Baumkreis über eine Gesamtlänge von 21 km ist ebenfalls der perfekte Anlass für Familienausflüge, Radtouren mit Freunden oder Entdeckungstouren. Der beschilderte Weg gibt Auskunft über die 21 Baumarten des keltischen Baumkreises und ihre dazugehörigen Geburtsdaten.

Wetterunabhängig ist man in Hallenbädern, in Museen oder im Kino. Dazu bietet die NÖ-Card freien Eintritt zu über 300 Ausflugszielen in ganz Niederösterreich.

Auch die Tullner Kunsteisbahn bietet sicheren Spaß am Eis für die ganze Familie.

Wer allerdings Betreuung für die Ferien sucht, ist vielleicht im Muckendorfer Hort richtig: Das Programm lautet: „Der Frühling kommt!“ In dieser abwechslungsreichen Woche können die Kinder drinnen und draußen Spannendes erleben und viel Neues entdecken: Streifzüge durch die Natur, Faschingsmasken basteln u.v.m. Nähere Informationen unter: office@dorfschule-muwi.at

