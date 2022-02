Qualitäts-Auszeichnungen für Universitätsklinikum Tulln

Das Zentrallabor des Uniklinikums Tulln darf sich rückwirkend über neun Qualitäts-Auszeichnungen für das vergangene Jahr freuen. Verliehen wurden sie von der ÖQUASTA, der österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Standardisierung medizinisch-diagnostischer Untersuchungen. Sie verleiht Gütezeichen für die Teilnahme an Rundversuchen. Bei einem Rundversuch bekommt jedes Labor eine unbekannte Probe zu untersuchen. Die Ergebnisse dieser Proben werden dann dem Rundversuchsleiter übermittelt und entsprechend ausgewertet. Das Gütezeichen ist eine Auszeichnung für überdurchschnittliche Laborleistungen und soll ein Anreiz für hohe analytische Qualität sein.

Für das Uniklinikum sind diese Auszeichnungen eine Bestätigung, dass die Patientenversorgung hochqualitativ sei. Auch Laborleiter Oberarzt Michael Odpadlik erfüllt dies mit Stolz: „Die Auszeichnungen gehören allen Mitarbeitern, welche 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Analysen mit konstanter Qualität durchführen, als Basis für den Behandlungserfolg der klinischen Abteilungen des Universitätsklinikums Tulln.“

In den Rundversuchs-Programmen „Blutgruppenserologie“, „SARS-CoV-2 Virusgenomnachweis“, „Therapeutisches Drug-Monitoring“, „Serumproteine“ sowie „Kardinale Marker“ zählt das Labor des Universitätsklinikums Tulln zu den besten 30 Prozent. In weiteren Rundversuchen bekam das Universitätsklinikums das Gütezeichen für „Hepatitis A - Antikörper“, und „Hepatitis C - Antikörper“ verliehen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden