St. Andrä-Wördern: „Der Ort ist zerfleddert“

Ein richtiges Dorfzentrum ist für viele in St. Andrä-Wördern ein lang gehegter Traum. Seit der Zusammenlegung der beiden Orte St. Andrä und Wördern im Jahr 1972 hat sich dieser jedoch nicht realisieren lassen.

Der letzte große Anlauf wurde 2018 genommen, als man ein Projekt am Areal des Fußballplatzes realisieren wollte. Gekoppelt war das neue Zentrum mit Nahversorgern, Kindergarten, Jugendzentrum, Verkehrsberuhigung und an den Bau von 150 Wohnungen. Und genau daran sei das Vorhaben in der Volksbefragung letztendlich gescheitert (Anm.: 65,1 Prozent stimmten dagegen), ist Bürgermeister Maximilian Titz (ÖVP) überzeugt.

„Unter dem Motto ‚Nichts verstädtern‘ wurde das Projekt von der politischen Gegenseite so dermaßen zerschmettert, dass wir jetzt nicht wieder damit anfangen können“, sagt Titz, „vor allem, wenn sich die Bevölkerung dagegen ausgesprochen hat. Es wird nach einiger Zeit aber notwendigerweise passieren müssen.“

Gebaut wird dennoch. Grundstücke werden privat an den höchstbietenden Bauträger verkauft, die entstehenden Wohneinheiten sind oft sehr teuer. Ein Beispiel ist der Neubau von Wohnungen an Stelle eines Gasthauses am Kreisverkehr in St. Andrä – dem ehemaligen Zentrum dieser Ortschaft. Da alles privat finanziert wird, entstehen auch hier keine neuen Geschäftslokale, die diesen Platz beleben könnten.

Der Blick in die Zukunft ist in puncto Zentrumsbelebung getrübt. „Der Ort ist zu zerfleddert. Die Bevölkerung müsste sich gemeinschaftlich für ein Zentrum aussprechen, die Politik an einem Strang ziehen“, sagt Titz.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.