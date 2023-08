In St. Andrä-Wördern ensteht Wand für Wand ein Testhaus

Seit Juli entsteht unter der Projektleitung des RWA-Tochterunternehmens Town & Country Haus Österreich in St. Andrä-Wördern ein Doppelhaus in Systembauweise. Dabei kommen vorgefertigte Ziegelwände von Wienerberger Bausysteme zum Einsatz. Ziel des gemeinsamen Testprojekts ist es, Fertighaus-Interessentinnen und -Interessenten bei gleichbleibender Qualität eine raschere Umsetzung anbieten zu können. Geschäftsführer Manfred Fangmeyer (FABU BeteiligungsgmbH, Town & Country Lizenzgeber Österreich): „Der Test mit Wienerberger Bausysteme zeigt eine enorme Zeitersparnis bei der Errichtung des Hauses mittels Ziegelmassiv-Fertigwand und sichert gleichzeitig unseren Qualitätsanspruch.“ Johann Marchner, Geschäftsführer der Wienerberger Österreich GmbH, äußert sich ebenfalls begeistert zum ersten Test: „Die vorgefertigten Ziegelmassivwände ermöglichen eine effiziente Bauweise und erfüllen zugleich höchste Ansprüche an Energieeffizienz und Wohnkomfort.“ Gebaut wird ein Doppelhaus des Haustyps Linz 110, der zu den meistverkauften bei Town & Country Haus zählt.