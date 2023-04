Ehemalige Eigentümer besichtigten Pezihaus in Rappoltenkirchen

Im Oktober vorigen Jahres wurde der NÖ Landeskindergarten im Pezihaus in Rappoltenkirchen eröffnet. Vorher kaufte die Marktgemeinde Sieghartskirchen das Pezihaus von Rettet das Kind NÖ.

Bürgermeisterin Josefa Geiger führte nun der Obmann von Rettet das Kind NÖ, Landtagsabgeordneten Christoph Kaufmann und die Geschäftsführerin von Rettet das Kind NÖ Monika Franta durch den modernen und neu gestalteten Kindergarten. Nach dem Tod der Familie Kraus ging die gesamte Liegenschaft in eine Stiftung über, die sich im Sinne der Familie um die weitere Verwertung kümmerte. Nach der Übergabe des Gebäudes an Rettet das Kind NÖ wurde an einer sinnvollen Nutzung des Gebäudes gearbeitet.

„Nach dem Kauf haben wir das Pezihaus für eine Kindergartengruppe und eine Kleinkindgruppe umgebaut. Der Umbau erfolgte mit viel Eigenleistung und unsere Bauhofmitarbeiter haben tolle Arbeit geleistet“, sagte Geiger bei der Besichtigung. „Ich bin davon überzeugt, dass das Haus nun im Sinne der Erbauer verwendet wird und freue mich, dass das Pezihaus nun als moderner Kindergarten für die Kinder da ist“, ergänzte Kaufmann.

