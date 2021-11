Ehrenamtliche für Tullner soogut Sozialmarkt gesucht

Der Tullner Sozialmarkt hat sich in den letzten Jahren bestens etabliert. Doch „wir brauchen dringend freiwillige Helferinnen und Helfer, um die anfallenden Tätigkeiten abdecken zu können“, so Marktleiterin Maria Bednar. Besonders bei den Warenabholungen - dem Schwerpunkt des täglichen Geschäftsalltages sind Ehrenamtliche gefragt. Ebenso für die Küche, den Second Hand Bereich, die Sortierarbeiten und den Verkauf.

Seit der Pandemie hat sich viel verändert, „ein Zuwachs bei den Kunden ist deutlich spürbar, auch die Einkaufsgewohnheiten haben sich gewandelt“, weiß Bednar. Die Kunden kommen nun öfter in den Markt und kaufen gezielter um kleine Beträge ein, am Monatsende wird wirklich nur mehr das Nötigste gekauft.

Freitag, 5. November, 10 bis 15 Uhr findet ein Flohmarkt für alle statt. Auch der Second Hand Shop und das Bistro ist für alle Kunden geöffnet.